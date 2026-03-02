积金局考虑纳入黄金ETF及沪深REIT 积金易料减行政费提早5年达标

积金局主席刘麦嘉轩在财经事务委员会上表示，已完成检讨强积金投资于房托基金（REITs），今年会继续检视强积金可投资的范围，以纳入更多不同的投资产品，目前强积金基金已可投资于积金局核准的交易所买卖基金（ETF）。她续指，随著市场发展，下一步准备探讨强积金投资黄金ETF的方向。另外，积金局将于2026年年底前完成预设投资策略（DIS）的全面检讨及制订改善建议，满足计划成员的需要。

考虑纳入沪深REITs

刘麦嘉轩表示，积金局一直检讨如何优化强积金准许投资的资产类别，现时正检讨几个方面，包括已完成检讨强积金投资房托基金，并计划允许强积金投资于深圳及上海证券交易所上市的房托基金，同时取消5个海外市场核准交易所上市房托基金的投资上限。她续指，工作时间表方面，则待房托基金纳入沪深港通的详细安排落实后，会配合迅速推行。

余下2个计划两个月内加入积金易平台

谈及积金易平台方面，刘麦嘉轩提到，现时已有12个受托人及22个计划完成加入积金易平台，余下2个计划均属行业计划，涉餐饮及建筑行业，并已分别安排于本月底及下月底加入平台。她指出，局方亦于半年前已加强宣传及教育，例如与行业工会、雇主联会等组织合作，为从业员进行登记。

减行政费目标料5年内达标

刘麦嘉轩提到，积金易平台推出前，强积金的平均行政费约58点子，而平台营运首两年收费37点子，预计下年可进一步降至29点子，即较未有平台前减一半，强调未来会继续推减费，当初预计平台运作10年内行政费能减到20至25点子，现时有信心5年内达标。