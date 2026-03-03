Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美伊战争揭AI军备时代降临 Claude解读波斯语机密 Palantir工程师嵌入美军司令部

投资理财
更新时间：06:00 2026-03-03 HKT
发布时间：06:00 2026-03-03 HKT

AI相关应用越来越多，由日常生活所需、提升办公室效率，以至AI医疗、交通及教育等层面之外，一场美伊战争更正式宣告AI应用已从民用跨越至军事领域。今次美军命名代号为「史诗怒火」（Operation Epic Fury）的行动，已被外界视为人类历史上首次由AI主导「杀伤链」（Kill Chain）的实战案例，传统的大规模轰炸已成过去，取而代之的是由底层代码、实时遥感算法及分布式算力交织而成的「精准打击」。

Anthropic在开战前被列黑名单

据外媒报道，在美军这场军事行动中，AI已不再是一个辅助工具，而是真正成为了决策者、追踪者和执行者，而且涉及多间知名的美国企业，其中最具戏剧性的一幕落在Anthropic身上。

作为全美首间将AI模型部署于国防部机密网络的公司，Anthropic因不同意国防部不受限制地使用其AI技术，引发美国总统特朗普怒斥其是一间「激进左翼」公司，又指控其「自私自利」，将美国人的生命置于危险之中，并要求政府机构在6个月内逐步停止使用Anthropic产品。

此外，国防部长Pete Hegseth亦宣布，把Anthropic列为国家安全供应链风险，任何与美国军方有业务往来的承包商、供应商或合作伙伴，都不得和Anthropic进行任何商业活动。

然而，在禁令宣布当日，美国中央司令部仍在伊朗空袭行动中调用Anthropic旗下大模型Claude进行情报分析，据报其「Claude Gov」版本在处理大量波斯语机密文件时表现卓越，识别出伊朗革命卫队内部的指挥链裂痕，并为指挥官生成几十种动态博弈下的打击场景模拟。目前Anthropic尚未上市，但预计将于今年进行IPO；该公司上月完成了一笔300亿美元的融资交易，更令其估值达到3,800亿美元。

相关文章：美国战争部下最后通牒 威胁终止Anthropic军方合同 另Anthropic放宽核心安全政策

Palantir扮演核心操作系统角色

另一美国AI软件公司Palantir（PLTR）在「斩首行动」中，更扮演了核心操作系统的角色，透过旗舰产品「哥谭」（Gotham）搭载其独有的「本体论」（Ontology）技术，将卫星图像、电磁信号及社交媒体数据实时转化为直观的现实对象。

据《华尔街日报》披露，为确保这套复杂的系统在德黑兰的高强度电子对抗环境中运行，Palantir派出了一群「前线部署工程师」直接嵌入到美军中央司令部，实时调整算法以应对电子对抗。

截至上周五，Palantir去年股价累计升幅达到135%，惟今年受到科技板块回调影响，股价年初至今已回落逾两成。尽管如此，众多大行仍上调其目标价，其中瑞银上周将Palantir评级由「中性」上调至「买入」，认为这是软件行业中首屈一指的增长故事，投资者应考虑「利用该股自高位下跌35%的机会」。该行分析师亦提到，Palantir仍处于强大的需求背景中，并身处AI和数据支出的交汇点。

SpaceX瓦解伊朗电子干扰系统

另一方面，马斯克旗下SpaceX同样深度参与此次军事打击，有别于广为人知的民用版Starlink，此次使用的星盾（Starshield）及其背后的MILNET卫星星座，是SpaceX专为政府客户所打造。据报伊朗革命卫队曾试图启动俄制「卡林卡」（Kalinka）干扰系统，意图让美军传感器致盲，但星盾通过高达200 Gbps的激光星间链路，在轨道上搭建起了一张永不断线的空中网格，彻底瓦解了对方的封锁。

目前SpaceX与Anthropic一样尚未上市，但据彭博早前引述消息报道，该公司最快可能于今年3月递交保密上市文件，而且估值可望突破1.75万亿美元，一旦成真，将跻身史上规模最大的上市案之一。

相关文章：SpaceX据报最快3月秘密提交上市草案

Anduril及Shield AI重新定义协同作战飞机

此外，美军现时已经不再多次动用其昂贵的隐形飞机，以执行最后的打击，而是使用新兴国防科技公司Anduril和Shield AI重新定义的协同作战飞机（CCA）。

Anduril成立于2017年，其产品包括Ghost无人机、Anvil反无人机防御系统、基地与边境监控感测塔，以及整合战场数据的Lattice指挥控制平台。Lattice操作系统能够根据实时的威胁感知自主调整队形，且让无人机群具备「空中换脑」的能力，能因应敌方电子干扰瞬间切换AI演算法，而其与Meta合作开发的EagleEye头显更赋予个别士兵「上帝视角」。

Shield AI则专注于开发「全球最好的AI飞行员」软件Hivemind。该系统允许无人系统在完全丧失GPS、卫星通信及人类操作员介入的情况下，独立执行复杂任务。其技术核心EdgeOS是专为高性能实时机器人设计的中间件环境，能够将节点间通信延迟降至毫秒级。

随着AI时代全面来临，资金正加速从传统军工股流向具备AI算法优势的矽谷新贵。虽然军工生意在过去几十年一直是洛克希德马丁（LMT）等传统巨头的领地，但现在矽谷的风投资本已通过「美国活力」（American Dynamism）策略，正式接管了战场的研发节奏。其中以Andreessen Horowitz（a16z）为首的风投公司，在2026年完成一笔150亿美元的创纪录融资，而这笔资金的押注对象正是Anduril、Shield AI等科技公司。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突发
9小时前
路透社
01:11
伊朗局势｜特朗普：「大规模攻势将至」美军阵亡人数增至6人｜持续更新
即时国际
7小时前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
14小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
18小时前
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影视圈
12小时前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
21小时前
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:11
伊朗局势︱哈梅内伊妻子伤重不治 美军已在伊朗建立局部空中优势
即时国际
9小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
8小时前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
15小时前
赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人 何超云中门大开超性感切蛋糕 向新欢嘟嘴甜到漏？
赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人  何超云中门大开超性感切蛋糕  向新欢嘟嘴甜到漏？
影视圈
9小时前