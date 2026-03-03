美伊战争揭AI军备时代降临 Claude解读波斯语机密 Palantir工程师嵌入美军司令部

AI相关应用越来越多，由日常生活所需、提升办公室效率，以至AI医疗、交通及教育等层面之外，一场美伊战争更正式宣告AI应用已从民用跨越至军事领域。今次美军命名代号为「史诗怒火」（Operation Epic Fury）的行动，已被外界视为人类历史上首次由AI主导「杀伤链」（Kill Chain）的实战案例，传统的大规模轰炸已成过去，取而代之的是由底层代码、实时遥感算法及分布式算力交织而成的「精准打击」。

Anthropic在开战前被列黑名单

据外媒报道，在美军这场军事行动中，AI已不再是一个辅助工具，而是真正成为了决策者、追踪者和执行者，而且涉及多间知名的美国企业，其中最具戏剧性的一幕落在Anthropic身上。

作为全美首间将AI模型部署于国防部机密网络的公司，Anthropic因不同意国防部不受限制地使用其AI技术，引发美国总统特朗普怒斥其是一间「激进左翼」公司，又指控其「自私自利」，将美国人的生命置于危险之中，并要求政府机构在6个月内逐步停止使用Anthropic产品。

此外，国防部长Pete Hegseth亦宣布，把Anthropic列为国家安全供应链风险，任何与美国军方有业务往来的承包商、供应商或合作伙伴，都不得和Anthropic进行任何商业活动。

然而，在禁令宣布当日，美国中央司令部仍在伊朗空袭行动中调用Anthropic旗下大模型Claude进行情报分析，据报其「Claude Gov」版本在处理大量波斯语机密文件时表现卓越，识别出伊朗革命卫队内部的指挥链裂痕，并为指挥官生成几十种动态博弈下的打击场景模拟。目前Anthropic尚未上市，但预计将于今年进行IPO；该公司上月完成了一笔300亿美元的融资交易，更令其估值达到3,800亿美元。

Palantir扮演核心操作系统角色

另一美国AI软件公司Palantir（PLTR）在「斩首行动」中，更扮演了核心操作系统的角色，透过旗舰产品「哥谭」（Gotham）搭载其独有的「本体论」（Ontology）技术，将卫星图像、电磁信号及社交媒体数据实时转化为直观的现实对象。

据《华尔街日报》披露，为确保这套复杂的系统在德黑兰的高强度电子对抗环境中运行，Palantir派出了一群「前线部署工程师」直接嵌入到美军中央司令部，实时调整算法以应对电子对抗。

截至上周五，Palantir去年股价累计升幅达到135%，惟今年受到科技板块回调影响，股价年初至今已回落逾两成。尽管如此，众多大行仍上调其目标价，其中瑞银上周将Palantir评级由「中性」上调至「买入」，认为这是软件行业中首屈一指的增长故事，投资者应考虑「利用该股自高位下跌35%的机会」。该行分析师亦提到，Palantir仍处于强大的需求背景中，并身处AI和数据支出的交汇点。

SpaceX瓦解伊朗电子干扰系统

另一方面，马斯克旗下SpaceX同样深度参与此次军事打击，有别于广为人知的民用版Starlink，此次使用的星盾（Starshield）及其背后的MILNET卫星星座，是SpaceX专为政府客户所打造。据报伊朗革命卫队曾试图启动俄制「卡林卡」（Kalinka）干扰系统，意图让美军传感器致盲，但星盾通过高达200 Gbps的激光星间链路，在轨道上搭建起了一张永不断线的空中网格，彻底瓦解了对方的封锁。

目前SpaceX与Anthropic一样尚未上市，但据彭博早前引述消息报道，该公司最快可能于今年3月递交保密上市文件，而且估值可望突破1.75万亿美元，一旦成真，将跻身史上规模最大的上市案之一。

Anduril及Shield AI重新定义协同作战飞机

此外，美军现时已经不再多次动用其昂贵的隐形飞机，以执行最后的打击，而是使用新兴国防科技公司Anduril和Shield AI重新定义的协同作战飞机（CCA）。

Anduril成立于2017年，其产品包括Ghost无人机、Anvil反无人机防御系统、基地与边境监控感测塔，以及整合战场数据的Lattice指挥控制平台。Lattice操作系统能够根据实时的威胁感知自主调整队形，且让无人机群具备「空中换脑」的能力，能因应敌方电子干扰瞬间切换AI演算法，而其与Meta合作开发的EagleEye头显更赋予个别士兵「上帝视角」。

Shield AI则专注于开发「全球最好的AI飞行员」软件Hivemind。该系统允许无人系统在完全丧失GPS、卫星通信及人类操作员介入的情况下，独立执行复杂任务。其技术核心EdgeOS是专为高性能实时机器人设计的中间件环境，能够将节点间通信延迟降至毫秒级。

随着AI时代全面来临，资金正加速从传统军工股流向具备AI算法优势的矽谷新贵。虽然军工生意在过去几十年一直是洛克希德马丁（LMT）等传统巨头的领地，但现在矽谷的风投资本已通过「美国活力」（American Dynamism）策略，正式接管了战场的研发节奏。其中以Andreessen Horowitz（a16z）为首的风投公司，在2026年完成一笔150亿美元的创纪录融资，而这笔资金的押注对象正是Anduril、Shield AI等科技公司。