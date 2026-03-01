美伊战争来袭后市3大走向 油价恐见100美元 中伊4000亿合作影响有几大？

美国及以色列于周末联合向伊朗发动大规模军事攻击后，虽然伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡，但伊朗方面继续对以色列和美国基地发动反击。在地缘政治迎来数十年来最紧张局势下，外界关注事件对投资市场冲击、石油供应影响，以至中伊经贸形势。

金价最受惠 能源及国防股看好

综合媒体报道，美伊战争引爆地缘政治风险，被视为全球公认避险资产的金价将率先受惠；其次因市场忧虑石油供应中断，能源相关股获看好；此外，随着战争令各国加大军备预算，国防相关股亦将受惠。

整体大市而言，加密货币市场已率先反映事件对投资情绪变化，先在以色列空袭伊朗消息传出后急挫，其后伊朗官方媒体证实哈梅内伊遇害后走势随即逆转，反映市场一旦判断冲突有望受控，避险情绪将迅速放缓。有分析人士则将周一开市后的市场走势归纳出3种主要情况，核心分歧在于军事行动是一次性精准打击、还是持久冲突的开端。

周一开市后投资市场3大情况

第一种情况是伊朗报复力度有限、霍尔木兹海峡航运保持畅通，届时油价和金价短暂飙升后，波动性将会消退，本周中段叙事将重回业绩期、人工智能与联储局政策，相关历史先例包括伊朗革命卫队少将、圣城旅指挥官苏莱曼尼（Qasem Soleimani）于2020年1月遭击毙后的市场走势，以及去年以色列发动「雄狮行动」与美国发动「午夜铁锤行动」后市场反应。

第二种情况是冲突演变为多战线消耗战，代理武装在黎巴嫩、伊拉克、叙利亚等地被激活，或伊朗尝试封锁霍尔木兹海峡、打击区域能源基础设施，令市场面临根本性重新定价。彭博宏观策略师Michael Ball警告，这将大幅加大不确定性，推高油价与通胀预期，令全球风险溢价大增而非一次短暂冲击。

第三种情况是多重压力叠加，系统性风险上升，若能源价格飙升令通胀预期攀升，美债息率同步走高而增长预期下滑，将形成股市史上极难消化的「滞胀组合」。无独有偶，美国上周公布1月PPI数据意外强劲，制约了联储局宽松政策空间；而私人信贷市场出现早期裂缝，更令银行股遭大手抛售。

伊朗位置对油市影响远超产量

对于美伊战争对全球石油市场供应影响，目前伊朗日产原油约330万桶，占全球产量3%，是OPEC第四大产油国，但因伊朗位于霍尔木兹海峡一侧，且全球约五分之一原油经此运输，因此其战略地理位置对全球能源供应的影响力，远超其产量规模。

国际油轮流量监测系统实时数据则显示，霍尔木兹海峡周边海域的油轮航行速度已普遍降至零；另据媒体追踪数据显示，尽管海峡仍维持开放，但已有油轮选择绕行，海峡入口两侧船只拥堵。

巴克莱银行分析师周六一篇文章更直言，石油市场周一可能不得不面对最糟糕的局面，并预期油价将测试每桶100美元水平，意味大约有35%上涨空间。Rystad Energy地缘政治分析主管Jorge Leon则表示，如果周末期间看不到局势缓和迹象，风险溢价可能在周一推动布兰特原油价格上涨每桶10至20美元。

中国为伊朗第一大贸易伙伴

针对事件对中国能源供应影响，有内媒引述学者指出，中国作为伊朗第一大贸易伙伴，与伊朗年均贸易总额约133亿美元，在当地经贸投资则主要集中于海外工程承包、技术和成套设备出口，包括油气开发、铁路、地铁、钢铁有色、电力、化工、矿业及通信等行业。

从贸易商品结构看，中国主要对伊出口中间品和最终产品，其中机电产品占对伊总出口额近四成，车辆及其零部件占四分之一；进口方面，伊朗是中国重要的甲醇进口国，以及开心果、冻带鱼的第一大进口国。

此外，伊朗长期是中国石油重要来源国。在2018年国际制裁前，伊朗更是中国第三大石油进口国，其后伊朗为规避制裁，只能通过第三国以转口贸易方式向中国出口石油。另一方面，彭博则引述华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）数据指出，虽然中国购买了伊朗约90%的石油出口，伊朗终究也只是中国一个可替代的能源伙伴。

不过，由于伊朗海岸线遍布波斯湾东部，若未来地区冲突扩大，势将影响阿联酋、沙特阿拉伯及伊拉克等国，而这些国家都是中国石油进口、海外基础建设项目投资的重点国家。以伊拉克为例，中国石油及其他企业经营的鲁迈拉等油田，便占到中国石油总进口量的10.5%，并通过「石油换项目」实现石油生产与基础建设项目建设的高度绑定。

中伊25年合作协议落实有限

另一方面，中国与伊朗于2021年曾签订《中国伊朗25年合作协议》，中国按协议计划在25年内向伊朗投资4,000亿美元，并已于过去几年在交通领域开展了多项实质性项目，但受伊朗地缘政治、资金压力、项目复杂性和国际竞争等多重因素影响，有关协议的落实进展有限。数据亦显示，从2013年到2023年，中国对外投资接近9,500亿美元，但对伊朗投资却不足50亿美元，占比仅0.53%。

以恰巴哈尔港为例，为《中伊25年全面合作计划》的核心项目之，亦是伊朗通向印度洋的战略门户，由中国企业参与该港口的配套基础设施建设。不过，公开资料显示伊朗当局在5年内将港口规划改了6次，每次变卦后都要求中方追加投资，却拒绝提供任何主权担保，最终中交建（1800）投入了23亿元人民币却变成坏账，伊朗更于2024年将港口运营权移交印度。

至于另一基建股中国铁建（1186），该公司曾于2018年1月签约伊朗克尔曼沙至霍斯拉维铁路项目，铁路线路全长263公里，工期为48个月，合同金额约35.3亿元人民币，但该项目已按计划结束。该公司于2025年7月9日在投资者互动平台亦曾明确表示，「目前在伊朗没有基建项目」。

顺带一提的是，中兴通讯（763）更曾于2017年因向伊朗及北韩输出货品，违反美国出口管制，须缴付罚款8.9亿美元，是美国历来最大宗违反出口管制罚款。

