美股投资配置已届调整时 加入日股及欧股 李声扬：30年滚存1000万不难｜百万仓

财经分析员、专栏作家李声扬2024年曾撰文，若手持1000万元资金，可采用「631配置」——60%美股、30%港股、10%黄金及比特币。时隔两年，他接受《星岛头条》的《百万仓》栏目访问，「若今日有100万元，你会买甚么？」他坦言即使资金规模缩小至100万元，这套超长期配置大致不变，但可以加入日股及欧股，将美股比例降至40%。

美国领导地位长期恐动摇

李声扬认为，投资首重资产配置，「资产配置主宰了你的大多数回报了」，选择合适市场、分散投资也无惧股市波动。他近月建议投资者微调美股投资，一来美股已悄悄地跑输全球，标指去年虽升16%，却跑输港股在内多个主要市场，今年来标指更仅升不足1%，另外特朗普治下，美国与欧洲及加拿大等西方盟友关系恶化，「美国那个领导的地位，是不是会一直继续呢？暂时还是的，但说超长期真的不知道」，「Sell America」已成上半年主题。他说投资者不一定要减持手上美股，但每月新买入美股的资金比例可减少，例如改买日本及欧洲股票。即是将原本占六成的美股，逐渐降至四成，欧股及日股可各占一成。

不信比特币故事亦小注买

李声扬将最后的10%分配给黄金及比特币，他坦言这两种资产性质相似，投资者不应「缺席」，但因难以估值，不建议持有太多，各占约5%便可。特别是比特币近月处于弱势，现时仅6万美元水平，他不讳言自己「其实不是太过相信（比特币）故事」，但「不信才要买，因为可能我看错，可能真的（变成）一个很划时代的东西（资产）。」

另外，李声扬不赞成持有太多现金，他透露自己长期维持接近100%持仓，现金仅有数千元，因他不赞成保留现金「time the market」（择时入市），因实际上很难执行，「等股灾才买可能很多年都没有」，故他建议每月一出粮便投入月供。

超长期月供考验心理质素

李声扬假设一位30岁的年轻人，用100万元流动资产作以上资产配置，至60岁退休时应可滚存到1000万元，因为30年间平均每年8%左右回报应不难做到，又指其推算已预留很大安全空间，也未有计算期间加薪、额外投入的资金，「甚至乎已给了很大的出错空间。」不过，他说最大困难在于执行者的心理质素，他以2022年美股的大调整为例，当时很多大股票从高位回落六七成，「你很难挨得住，不斩缆已经难了，（若）你还要可以继续加钱（投资），不容易。」

李声扬认为，投资最重要是资产配置，建议买入不同市场的ETF。 何家豪 摄

他开首说投资最重要是资产配置，投资者买不同市场的ETF即可，如港股买盈富（2800）、美股买标指ETF，但若嫌这样投资太闷，也不反对拨小部分资金买个股。美股当中，李声扬透露早前趁调整买入微软及Facebook母公司Meta，「两三年，或者久一点、三五年，升一个开，我估都有机会做得到。」

至于欧股及日股，李声扬投资了日股数年，曾买入任天堂、寿司郎、美津浓等公司，其中美津浓为他带来三四倍回报，但坦言日股不易选，说到尾还是买ETF最简单；欧股则可从LV、爱马仕等奢侈品牌，以及联合利华等消费股入手。

海啸蚀百万 不再轻言杠杆

投资方法各师各法，李声扬主张定好基本的资产配置策略，其后长线月供执行。他坦言自己喜欢「按步就班」，或许因为高考时是「见报的状元」，并归功于当时勤操Past Paper，投资他也相信有成功方程式，「好像打机一样慢慢升level」，因此「会用一个比较可能闷一点，但是甩辘率很低的方法——月供股票长线投资。」

不过，李声扬也不是一开始便采取稳健策略，他2004年入投行工作，2006年转到另一间公司不久便撞正股市大旺，他忆述「写甚么（报告）都中，个人自信就爆棚了」，投资路上也越来越心雄——借尽孖展。

李声扬曾任投行分析员，他忆述2006年、2007年市旺，大部分报告也命中令他变得心雄。 何家豪 摄

结果2008年金融海啸来袭，「输了百多万了，全部积蓄全部没有了。」当年他刚好30岁，「那时候的想法是很简单的，我全部斩了，由零开始」，如果当时是持有正股，不久股价便回升，偏偏做孖展则「无仇报」，他坦言是「一铺清袋」，但经此一役却变得谦卑，「就好像你出海，遇过很大风浪，捡回条命会谦卑一点」，开始采取稳打稳扎的投资方法，坚持月供投资，包括近期屡创新高的汇丰（005），「（月供）超过10年，每个月一两千元买下去，滚上来很厉害，中间还收到利息又再放入去。」另外他已鲜有动用孖展，但如果遇上大跌市而且有信心，他说适度运用也无妨，「预支未来几个月收入而已」，只要投资者一直有工作便可。

5%短炒 正餐零食要分开

李声扬也理解，建议港人做长线的月供投资或会很闷，故也不反对拨小量，例如5%资金短炒，「你想健康饮食，地狱式这样做就很难。那么打一次边炉也可以吧，吃一点点甜品也可以吧！」但提醒勿本未倒置，「（短炒）那些我不会买很多，正餐和零食要分开。」

记者 叶卓伟

