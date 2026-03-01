韩国股市升势48%冠全球 三大因素点燃韩大牛市 两大巨企港股可买 今年均升逾100%

踏入2026年仅两个月，韩国的综合股价指数（KOSPI）已大升48%，同期港股恒生指数升3.9%，美股标普500指数仅升0.49%，韩股表现今年来跑赢全球大部分主要市场之外，整体市值已超越法国和德国，成为全球第九大股票市场。KOSPI指数狂飙背后，除了AI算力需求大增令重磅的半导体股急升；韩国政府推动的金融改革，以及国民资金大举流入，也是推升韩股的主要因素。

韩股急升的行情去年已启动，KOSPI指数从年初2400点起步，年底收报4214点，全年升逾75%，为1999年以来最大涨幅。进入2026年，韩股升势进一步加速，周三（2月25日）首次突破6000点大关，周四（2月26日）更创下6307点的历史新高。

半导体板块是韩股升市功臣，当中全球最大存储晶片商三星电子（韩股编号：005930）今年来升近七成；英伟达的主要供应商、另一存储晶片商SK海力士（韩股编号：000660）年内亦升逾六成。除了大幅跑赢韩股大市，且两间公司合计市值高达1.3万亿美元，占韩股总市值的35%。

SK海力士今年来股价升逾六成。

因素一：AI需求爆发提振硬件股

韩股过去两年表现一枝独秀，跑赢全球股市，全因三大利好因素叠加。首先，全球AI产业、AI技术快速发展带动算力需求爆发，推动高带宽内存HBM、传统DRAM等存储晶片的需求与价格齐升，存储半导体行业迎来超级周期。有分析指，近期人工智能威胁各行各业的「AI恐慌交易」笼罩著华尔街，但亚洲股市却不受影响，韩股便以硬件制造业为主、软件股占比较低。

因素二：韩国金融改革提振估值

同时，韩国政府推行的一系列金融改革，正逐步提振估值。韩国总统李在明上任后，推动建立公平的股东竞争环境、强化董事会问责制；韩国国会已于今年2月25日表决通过《商法》修正案，强制上市公司在取得库存股后1年内进行注销，旨在改善公司治理并提振股市估值，逐步改善长期估值偏低的局面。

韩国总统李在明上任后，推动建立公平的股东竞争环境、强化董事会问责制。

因素三：内外资金流入撑起升势

此外，坚实的资金面支撑亦确保了韩股升势。本土资金方面，过去韩国家庭资产重视房地产，如今正向金融资产转移，为韩股带来更多增量资金入场。野村证券指出，2024年初至2026年1月，韩国投资者存款从50万亿韩元飙升至106万亿韩元，五大银行活期存款单月减少22万亿韩元，大量资金从银行大举流入股市。

外资方面，2025年外国投资者对韩股的投资额增至1327万亿韩元，几乎是2024年的两倍，外资持股市值占比也从2024年的27%升至2025年30.8%，其中持有546万亿韩元的美国投资者成为主要资金来源。

大行上望8000点 料EPS升129%

有大行看好韩股可更上一层楼。野村证券日前的报告，将2026年上半年KOSPI指数目标点位上调至7500至8000点区间，意味著KOSPI指数仍有23%至31%的上涨空间。该行预计，2026年韩股每股收益（EPS）将按年暴增129%，其中存储半导体企业将贡献全市场64%的净利润。斐波那契资产管理全球公司首席执行官Jung In Yun则认为，韩股要进一步上涨将取决于企业盈利兑现情况，以及升市能否从少数半导体巨头，扩散至更广泛的板块。

港股可买三星及SK海力士2x产品

韩股过去两年大升，全凭三星电子及SK海力士两大巨头带动。有资产管理公司去年在港股市场推出三星电子及SK海力士的每日杠杆(2x)产品，分别是南方东英三星电子每日杠杆(2x)产品（7747）及南方东英SK海力士每日杠杆(2x)产品（7709），它们以掉期为基础的合成模拟策略，尽量贴近相关股票每日表现的两倍；两只产品今年来分别升212%及146%。

该公司亦有推出三星的两倍反向产品，名为南方东英三星电子每日反向(-2x)产品（7347），由于是押注三星股价向下，该产品今年来大跌74.8%。

