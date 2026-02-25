Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026｜强积金推「全自由行」首阶段涵盖2025年5月后入职雇员

投资理财
更新时间：12:31 2026-02-25 HKT
发布时间：12:31 2026-02-25 HKT

财政司司长陈茂波宣读《财政预算案2026》，他提及强制性公积金计划管理局（积金局）正逐步推行强积金「全自由行」安排。今年将落实首阶段方案，涵盖2025年5月1日或之后入职的雇员。

政府计划于明年上半年提交条例修订草案，将「全自由行」扩展至上述日期前入职的现有雇员，让更多打工仔能够自主选择强积金受托人及计划。

此外，积金局建议优化向雇主追讨拖欠供款的程序，以加强保障雇员权益。同时，当局亦计划为受托人及相关服务供应商在投资强积金方面增加弹性。积金局将于今年咨询持份者，政府随后会提交相关条例修订草案。

