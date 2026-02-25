Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026︱研加快落实国债期货 人民币柜台纳港股通 引高质发行人增发人币债

投资理财
更新时间：11:56 2026-02-25 HKT
发布时间：11:56 2026-02-25 HKT

财政司司长陈茂波今早宣读《财政预算案2026》，提到国家 「十五五」规划建议提出推进人民币国际化，提升资本项目开放水平，他表示香港会发挥独特优势，积极配合国家发展策略，具体措施包括：

一、人民币业务资金安排的总额度在月初倍增至2000亿元人民币，有助推动金融机构便利企业和客户在贸易及跨境业务等更广泛使用人民币；

二、推动人民币与其他区内货币实现更便捷的外汇报价及交易，减低交易成本；

三、定期发行不同年期的人民币债券，以丰富离岸人民币市场产品和完善离岸人民币债券收益率曲线；

相关文章：财政预算案2026︱为外企来港第二上市提供具体指引 陈茂波：探讨退市后场外交易平台

构建离岸人币利率曲线

四、 联同业界积极拓展离岸人民币利率曲线的构建，研究强化短中期利率市场价格发现功能的具体措施；以及

五、 吸引高质量发行人增加在香港发行人民币债券，开拓新兴市场，促使更多跨境人民币交易在港进行。

探索持续优化债券通

为丰富互联互通，政府会积极与内地研究加快落实在港推出国债期货、将房地产投资信托基金（房托基金）纳入互联互通、将人民币交易柜台纳入港股通，以及探索持续优化债券通。

在债券市场方面，陈茂波表示，证监会和金管局正积极落实去年公布的《固定收益及货币市场发展路线图》，包括促进一级市场发行、提升二级市场流动性及扩展离岸人民币业务，而债券电子交易平台亦将在下半年推出，进一步巩固香港作为全球固定收益及货币中心的地位。

 

