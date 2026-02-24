GUM指强积金2月至今人均暂赚336元 港美股基金齐跑输

强积金顾问公司GUM表示，截至2026年2月16日，强积金市场于本月保持整体平稳，2月暂时人均录得正回报336元，年初至今累积增加11,421元。月内股票基金指数轻微下跌0.5%，主要是美国股票及香港股票基金负回报所拖累。

年初至今人均回报仍达1.14万元

GUM指出，2月暂时GUM强积金综合指数微升0.1%，而年初至今累积增长3.5%。在主要资产类别中，混合资产基金表现较佳，2月暂录得0.8%升幅；固定收益基金亦录得温和增长0.3%；但股票基金指数下跌0.5%。

日股基金最佳 2月暂升逾5%

本月股票基金整体表现分化，其中日本及亚洲股市表现明显优于其他市场，日本股票基金升幅达5.2%，年初至今回报亦达9.3%，GUM指，主要受惠于日企盈利改善与日圆温和走势。至于跌幅最大的为香港股票基金（追踪指数），跌2.5%，其次为香港股票基金跌2.1%；而美国股票基金亦跌1.8%。年初至今，两只香港基金分别仍升3.9%及4.7%，而美股基金累跌0.8%。

懒人基金持续正回报

俗称「懒人基金」的预设投资策略基金，在2月持续录得正回报，其中65岁后基金及核心累积基金分别录得0.7%与0.4%的升幅，GUM指，显示其稳健配置在市场波动中依然具备抗震能力。年初至今，核心累积基金录得2.5%的增长，而65岁后基金则录得1.6%的正回报。

GUM倡持续保持多元化组合

GUM指出，年初至今三大基金类别均维持正面增长，推动成员人均回报已突破11,400元。该机构建议成员持续保持多元化组合，并因应自身风险承受能力调整股债比例，以平衡短期波动与长期退休回报目标。

积金局：MPF应以长线投资角度看待

积金局回应指，提醒强积金计划成员，强积金是跨越超过40年的长线投资，无人能准确预测市场走向，计划成员应以长线投资的角度看待强积金。