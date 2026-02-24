Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

GUM指强积金2月至今人均暂赚336元 港美股基金齐跑输

投资理财
更新时间：14:12 2026-02-24 HKT
发布时间：14:12 2026-02-24 HKT

强积金顾问公司GUM表示，截至2026年2月16日，强积金市场于本月保持整体平稳，2月暂时人均录得正回报336元，年初至今累积增加11,421元。月内股票基金指数轻微下跌0.5%，主要是美国股票及香港股票基金负回报所拖累。

年初至今人均回报仍达1.14万元

GUM指出，2月暂时GUM强积金综合指数微升0.1%，而年初至今累积增长3.5%。在主要资产类别中，混合资产基金表现较佳，2月暂录得0.8%升幅；固定收益基金亦录得温和增长0.3%；但股票基金指数下跌0.5%。

日股基金最佳 2月暂升逾5%

本月股票基金整体表现分化，其中日本及亚洲股市表现明显优于其他市场，日本股票基金升幅达5.2%，年初至今回报亦达9.3%，GUM指，主要受惠于日企盈利改善与日圆温和走势。至于跌幅最大的为香港股票基金（追踪指数），跌2.5%，其次为香港股票基金跌2.1%；而美国股票基金亦跌1.8%。年初至今，两只香港基金分别仍升3.9%及4.7%，而美股基金累跌0.8%。

懒人基金持续正回报

俗称「懒人基金」的预设投资策略基金，在2月持续录得正回报，其中65岁后基金及核心累积基金分别录得0.7%与0.4%的升幅，GUM指，显示其稳健配置在市场波动中依然具备抗震能力。年初至今，核心累积基金录得2.5%的增长，而65岁后基金则录得1.6%的正回报。

GUM倡持续保持多元化组合

GUM指出，年初至今三大基金类别均维持正面增长，推动成员人均回报已突破11,400元。该机构建议成员持续保持多元化组合，并因应自身风险承受能力调整股债比例，以平衡短期波动与长期退休回报目标。

积金局：MPF应以长线投资角度看待

积金局回应指，提醒强积金计划成员，强积金是跨越超过40年的长线投资，无人能准确预测市场走向，计划成员应以长线投资的角度看待强积金。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
22小时前
荃湾商场开年醒狮被批「Hea舞」 表演者现身吐苦水：底薪$600为爱发电｜Juicy叮
荃湾商场开年醒狮被批「Hea舞」 表演者现身吐苦水：底薪$600为爱发电｜Juicy叮
时事热话
6小时前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
11小时前
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
22小时前
《欢乐今宵》女主持历恐怖车祸险破相  淡出近30年罕现身香港  与近半世纪生死之交聚首
《欢乐今宵》女主持历恐怖车祸险破相  淡出近30年罕现身香港  与近半世纪生死之交聚首
影视圈
8小时前
刘美贤冬奥会女子花式溜冰夺冠。中新社
中国观察：刘美贤母亲曝光 「中功」二姐
即时中国
8小时前
巴拿马临时接管两座港口 长和斥行动不合法 「员工不得沟通 否则面临检控」
01:15
巴拿马临时接管两座港口 长和斥行动不合法 「员工不得沟通 否则面临检控」
商业创科
6小时前
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
22小时前
财政预算案2026︱电动车「一换一」传取消？业界：已准备通宵营业试车 倘取消生意势「半年寒冬」
社会
6小时前
前上市公司主席晒英护照称「零用途」 Hashtag「只系装饰品」「废物利用」掀议｜Juicy叮
前上市公司主席晒英护照称「零用途」 Hashtag「只系装饰品」「废物利用」掀议｜Juicy叮
时事热话
3小时前