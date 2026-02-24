你必定掂 政府锡晒｜曾智华

上周团拜，不少老友提及本栏两篇文章，一为指出黄金即将爆煲，结果三日后中到应，另一为我申明自己的股票重仓，只买「政府唔俾得佢死」的四只股——中电（002）、港铁（066）、国泰航空（293）及港交所（388） 。

与巴郡选股原则异曲同工

我是个相当稳健又冇幻想的投资者，绝不追逐甚么「当炒股」及「流行板块」。因「当炒」分分钟变「唔当炒」；「流行板块」随时会变「唔流行板块」。

「股神」巴菲特及佢拍档「股圣」芒格的投资智慧，例如介绍过的三M投资大法，跟足长保平安。另外，芒格也再三申明，巴郡买的重锤股票，有个非常大原则，是「肯定十年后不会消失」。这与我坚持买「政府唔俾得佢死的股票」异曲同工。

芒格举例：「就算今天Uber几流行，我哋都唔会买，因无法肯定十年后佢仍否存在，又若遇到相若竞争对手及市场冲击，会变成点样？」众所周知，巴郡买重可口可乐及美国银行，正因肯定无论世界点变，十年后汽水仍会是大家的日常流行饮品。而银行，根本无甚么可以取代，另外，保险公司也如是。

四大重磅股肯定越做越大

回说我的四大重磅股，一如芒格所言，绝对可以百分百肯定十年后，中电、港铁、国泰航空及港交所仍然存在，也肯定会越做越大。

点解？这是香港的需要，也是政府的需要。佢哋能生存，能壮大，正正代表香港百业兴旺，经济蓬勃，直接间接有利库房。

四大公司业务既与香港息息相关，政府当然锡晒佢哋，给予多多「特权」及「优惠」。这正是公共行政学中的「政策倾斜」，这个，其他上市公司并不享有，因没有同一的Nature。

政府绝对需要保证：（一）中电年年有利润；（二）港铁有权发展各站的上盖；（三）国泰航空尽享最佳泊位及最佳升降时间外，所有航空业的相关公司，尽归佢拥有；（四）港交所继续「独家开赌」（股票期货期权不是赌博吗？），不准竞争，逼住发达。

讲到咁，你应该明喇啩？

资深传媒人 曾智华

相关文章：滥竽充数现代版｜曾智华