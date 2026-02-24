低门槛高息股寻宝 最高逾12厘 4000元入场涵盖各行业 最平蓝筹股一手仅800元

每年农历新年逗利是后，都是年轻人学习理财的良机，股市有不少高息或明星股可供选择，但入场费随近年港股回升变贵，动辄过万元，但其实仍有不少低门槛高息股寻宝。《星岛》盘点24只一手入场费4000元以下的股份，最高股息率可达12厘，板块涵盖多个行业，当中更有一些属AI概念股；而且名单上更有一只千亿市值的高息蓝筹股，入场费低于800元。

港股在过去蛇年大升逾32%，是8年来表现最好，即使以恒生综合指数计，过去一年亦升逾23%。低门槛高息股的生态亦重新洗牌，过往占一定比重的金融股录得一定升幅后，其派息回报变成吸引力不足，是次选股集中在4厘回报以上、每天有一定成交额的股份，部分股价表现亦跑赢恒生综指，筛选后主要板块为电讯、消费、能源、医疗、本地股等领域，亦有一些是知名制造商、赌股等。

能源股涵盖公用股港灯 港华自研晶片有憧憬

名单较常见是能源股，其特点是市值庞大、高流通量，拥有防守力，因每股股价便宜而成功纳入低门槛高息股，包括港灯（2638）、华润燃气（1193）、中国燃气（384）等，股息率则较低，介乎4.5至6.3厘。过去一年部分燃气的销售平平，令股价受压，但大行唱好股息率开始吸引。另一边厢，港华智慧能源（1083）正从传统燃气营运商转型为数码能源服务公司，聚焦零碳工业园区管理，旗下项目亦应用自研「港华芯」晶片管理智能监测设备。

本地股有起色 及早部署收高息

低门槛股份常见本地股的身影，是次名单包括太兴集团（6811）、优品360（2360）及莎莎国际（178）。本港餐饮及零售业仍在挨打，但部分企业盈利已见好转，莎莎早前受惠旅客来港增长，去年底止季度同店销售按年大增14.7%，录得较预期更理想销情。值得注意是，太兴股息率高达12厘，但当中包括特别息，即使撇除该因素亦有逾5厘，而其纯利在去年上半年大升2.8倍；至于优品360则持续派发高息，股息率已超过10厘。

本地电讯股有6厘 传统现金牛派高息

至于三只名单上的电讯股，亦是本地股份，包括和电香港（215）、数码通（315）及香港宽频（1310），向来是传统低门槛之选，股息率4.9至6.5厘。各电讯商近年受惠外游的漫游服务需求，录得较佳的经营现金流，支持持续派息。

内需股知名度高 百威亚太最平

不少知名内需股的入场门槛亦很低，包括佐丹奴（709）、中国飞鹤（6186）、百威亚太（1876）及特步国际（1368），其中百威亚太属蓝筹股一员，但其一手入场费只需783元，股息率仍有5.6厘。而佐丹奴及中国飞鹤股息率也有8.8及7.2厘。

医疗产业链有选择 派特股有10厘

在医疗板块上，医疗器械供应商威高股份（1066）及前称「必瘦站」的完美医疗（1830）上榜。两股优点各异，威高股份获大行看好其血液净化设备前景；而完美医疗过去不时将盈利回报股东，常常派发特别息，令股息率企于10厘以上，但需注意其股价持续受压。

平价中特估、赌股息率吸引

另外，部分其他行业亦是低门槛高息股之一，包括「中特估」概念的中铁建（1186）、物管股绿城管理（9979）、家具生产商敏华控股（1999）、赌股永利澳门（1128）等，这些股份亦有充足现金流及派息政策。

Tesla供应商信邦控股达12厘 晶片商中电华大门槛低

至于名单上最高息为汽车零件制造商信邦控股（1571），股息率达12.5厘，其属于特斯拉产业供应商之一，比大型股份不输蚀。另一方面，中电华大科技（085）是少见的平价半导体公司，一手不足3000元，近年派息比率稳定在30%水平，其主打车用安全晶片及物联网安全方案，或成未来增长动力。