拥100万资金买股好过买楼 关焯照看好银行及地产股 15%押注一只AI股｜百万仓

「若今日有100万元，你会买甚么？」财经名家、冠域商业及经济研究中心主任关焯照表示，虽然港楼现时仍处于相对低位，但100万元不算太大笔金额，因此会选择买股票而非买楼。不过，港股当中可买入本地地产股，例如恒地（012）、长实（1113）也属基本因素稳健、财力雄厚的地产商。虽然有大行料恒地会削减派息，但关焯照相信即使减派息，该股仍有约5厘多的股息率，而且楼市好转也利好股价。

银行股必买 渣打升幅料胜汇丰

另外，他直言银行股也是「必买」，因汇丰（005）及渣打（2888）这些国际银行股近来「强者越强」，财富管理业务前景尤其看俏。两股之中他会选择渣打，相信其上升空间较汇丰更佳，一来汇丰近月已上升太多，二来是渣打有涉足稳定币、RWA（真实世界资产，Real World Assets）等金融科技项目，相长未来增长空间也较大。以上两个板块的港股合共占组合的40%资金、即40万元。

无惧AI泡沫论 吼两类「袋钱」股

至于美股，虽然过去一段时间不时兴起人工智能（AI）泡沫论，关焯照坦言不用担心，各科技巨头的早前公布季绩已更新其资本开支金额，相信未来一两季也不会再重现类似震荡。不过AI相关股当中，他建议先选择光通讯（Optical Communication）、存储晶片两个板块，可占整个组合约35%资金、即35万元。因各大科技巨企大洒金钱兴建数据中心，也要用上这类公司的产品，直言是属于「他（巨企）出钱、你（光通讯、存储晶片股）袋钱」，他点名Lumentum (LITE) 、Ciena(CIEN)等光通讯可留意。

其后还有15%资金，他认为可有两个选择，一是买入货币市场基金（Money Market Fund），因这些基金流动性高，留意到其他投资机会可随时套现，如大型科企股价有突破的话可买入。另外他预期美国今年或再减息一至两次，买这类基金既可赚息，减息时也能赚价，是较为稳阵的选择。

Alphabet取代英伟达成AI股王

第二个选择则是将这15万元全数买入Google母公司Alphabet（GOOG），Google的AI大模型去年获好评，并拥有自家AI晶片TPU。他相信Google已在AI大战中脱颖而出，「现在已是股王了，取代了英伟达（NVDA）」。

在生成式AI技术兴起之初，市场曾担忧Google搜寻业务会被取代，最终也证实了没有受威胁。而Alphabet早前宣布发行罕见的「100年期债券」，他坦言此举更显示该企的信心，「你问英伟达会否生存100年，我也不敢想，但Google觉得他自己的黏性，可以持续100年，所以这件事我觉得很有信心」，相信年底上望400美元。

提到英伟达，关焯照相信其具「爆炸性」高增长期已接近尾声，运算速度再快下去也未必有太大分别，相信该企明年增长会逐步放缓。

10%持黄金ETF 告诫勿做杠杆

另外，地缘局势持续紧张，黄金近日重上每盎司5100美元，关焯照建议持有约5%至10%的黄金，但一再强调千万不要做杠杆，宜在约4400至4600美元的水平买入黄金ETF。

总括而言，关焯照建议40%资金投入港股，包括本地地产及银行股；35%买美股上AI基建相关的光通讯及存储晶片股；10%买黄金，而最后15%可买货币市场基金保持灵活性，或全数押注Google母公司Alphabet，因他相信Google已是AI大战中的赢家。

记者：叶卓伟

相关文章：

假如今日有100万元 你会买甚么？ 汪敦敬：四成资金作买楼首期｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 汪敦敬：四成资金作买楼首期｜百万仓

「金王」大胆预测破6000美元 乱世下至少30%买黄金白银｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 「金王」张德熙：20%买金10%买银｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊沧：年纪大应All In收息股｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊仓：应该All In收息股｜百万仓