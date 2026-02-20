张德熙料金价未来两季挑战6000美元 港金所伙阿里开发交易平台

香港黄金交易所今日举行「丙午年新春开市仪式」，由财经事务及库务局副局长陈浩濂主礼，香港黄金交易所主席张德熙、副主席谢满全及立法会议员李惟宏，共同竞价成交第一口金，999金定价为46,518元，离岸人民币金条定价则为1,107.8元。 现场展示近半吨黄金及白银，价值过亿港元，为历届新春开市展示最多数量。

现时仍处牛市初中期

张德熙表示，过去几年金价已打好根基，现时仍处牛市初中期，若发生美伊战争，料金价稍作调整后再上，预计今年第二、三季有望挑战每盎士6,000美元水平。

他又指，香港黄金交易所正式与阿里巴巴集团（9988）成员公司亚博科技合作开发国际贵金属交易平台、结算系统以及数字商品区块链，提供的服务包括现货、期货、数字黄金B2C交易、清算中心、场外OTC交易等。

已见逾30家国际黄金企业

他表示，过去一年港金所优化机构企业管治、增添机构透明度，并且积极开放与国际金融机构、金商、铸电商等紧密联系，过去几个月接见逾30家国际黄金企业，洽谈合作、或加入成为会员的机会等。

另外，交易所正式会推出9999纪念银条，下月3日公开订购。

香港黄金交易所在开市仪式展示近半吨黄金及白银，价值过亿港元。