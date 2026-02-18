Banker弃高薪转卖珍珠奶茶 老板以为「疯了」 如今变年收入45亿全球品牌

高薪厚职的银行工作是不少人的梦想，但有人却认为高薪无法让其感到满足，毅然决定辞职及转卖珍珠奶茶创业。据CNBC报道，贡茶（Gong cha）全球创办人兼董事长Martin Berry早于2011年在新加坡第一次接触到贡茶后，竟然于2013年底辞去银行工作，并全心投入珍珠奶茶销售，当时其老板甚至认为他「疯了」；不过，经过10多年努力，贡茶已从一个区域品牌发展成一个全球品牌，在30个国家拥有超过2,000家门市，且于2024年收入高达5.78亿美元（约45亿港元）。

高薪无法让其感到满足

报道指出，Martin Berry在30多岁时，已在世界各地的银行办公室担任高层职位，负责管理数万亿美元的资产；然而，经过一段很长时间的工作后，他发现高薪已经无法让他感到满足，认为「那里一切都只关注风险管理，而不是承担风险」，直言「不喜欢它缺乏创业精神」。

贡茶方面，原本由吴振华于1996年在台湾创立，在Berry加入之前，为一家在亚洲4个国家设有门市的茶饮店。在2011年时，Berry在新加坡发现一间门店外大排长龙，从而接触到贡茶这个品牌，并开始意识到其潜力，最终决定辞去银行工作及亲自飞往台湾拜访创办人，且迅速达成协议，让其成为了这家茶饮店的总代理。

「价格亲民」是关键优势

Berry表示，当年投入毕生积蓄约250万美元（约1,950万港元），将公司带入第五个市场——韩国，并在2012年与妻子在首尔开设第一家贡茶门市。他坦言，一开始投入珍珠奶茶生意时并不容易，每天必须长时间工作，甚至亲自准备饮料及服务顾客。不过，这令他注意到学生们非常喜欢价格便宜及好味的饮料，让其意识到「价格亲民」是一个关键优势。

「选址借势」吸引新客户

此外，另一核心策略在于「选址借势」，将店舖设在星巴克等知名连锁店旁边，试图吸引咖啡消费客群，加上在社交媒体上大量曝光的扩散效应，吸引韩国大型百货公司主动提出合作，同时与现代汽车签署协议开设柜位，让贡茶品牌在韩国门市数量大幅增加。

「加盟模式」助快速扩张

Berry又指，业务真正转捩点是采用了「加盟模式」，让其他创业者可使用其品牌开设门市，公司则提供原料、配方及营运支援，令公司快速扩张的同时，可以保持较低成本。

值得一提的是，随着贡茶业务规模扩大，亦曾进行一系列资本化运作。其中私募股权公司UCK Partners于2014年收购了贡茶韩国的控股权；到了2017年，Berry更主导了一次「反向收购」，由韩国子公司收购台湾母公司，为品牌注入更多资源，并加速进军美国、墨西哥等西方市场；直到2019年，私募股权基金TA Associates又收购了贡茶全球多数股权，Berry则继续以共同创办人与董事长的身份参与事务。

Berry强调，创业需要极大勇气，但恐惧感也可成为动力，又指时机永远不会完美，唯有果断放手一搏，鼓励创业者应把握当下，制定计划及全力以赴。

相关文章：31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意

相关文章：前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」

相关文章：由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」

相关文章：63岁妈妈将兴趣化为副业 煮出近400万年收入品牌 疫情险死反成转捩点