马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」

随着农历马年到来，加上金价回调，内地黄金珠宝集散地深圳水贝市场迎来新一轮消费巅峰。内媒报道，水贝市场客流量显著回升，而在众多黄金产品中，1克重的「马年纪念金钞」凭借保值与纪念双重属性，成为现象级「爆款」，目前已全线断货。

《华夏时报》报道，先前因金价冲高而积压的消费需求，在价格回调后迅速释放。截至2月12日，水贝金条价格报每克1163元（人民币，下同），较1月底1411元的销售价格大幅回落，市场客流量出现显著回升。水贝多家黄金柜台职员表示，传统的金项链、金手镯持续热销，而针对年轻群体的奥特曼及公仔等小克重吊坠亦大受欢迎。

然而，最受欢迎的产品莫过于售价约1100元、重1克的马年纪念金钞。由于印有卡通马图案，充满马年氛围，该产品目前已全线断货。有顾客表示，相比传统的千元现金金利是，1克重的马年金钞兼具理财与纪念属性，「纪念理财一举两得」。

除了批发市场，各大银行亦是金钞销售的主战场。《纵览新闻》报道，中国建设银行今年推出的「春晚马年压岁金」备受瞩目。据介绍，该系列自2015年首发以来已连续推出 12年，今年作为生肖系列的「收官之作」，更融入了央视春晚吉祥物元素，兼具备艺术价值与美好寓意，受到消费者高度关注。早在今年1月底，已有顾客咨询金钞产品。

其他银行的金钞同样热卖，中国工商银行手机应用程式显示，该行推出的0.5克「国宝生肖金（马）」金钞已售出逾2万套，页面显示「缺货」。

中国银行石家庄裕东支行推出的「马上有福」金钞，正面采用蔚县剪纸传承人周淑英剪纸作品《如意生肖马》，背面则印有河北11地市及雄安新区的地标，地方特色鲜明，吸引不少顾客专门寻找。

分析：传统习俗与保值需求的完美契合

业内人士分析指出，金钞热销是多重因素共同催化的结果。农历新年作为传统节日，压岁钱承载著长辈对晚辈的祝福与关爱，而金钞将这一习俗与黄金的保值属性相结合，满足了消费者情感表达与价值收藏的双重需求。同时，各机构在产品设计上不断推陈出新，融入文化元素和地方特色，进一步提升了产品的吸引力和收藏价值。

