滥竽充数现代版｜曾智华

上周四早上7点，我正悠悠闲在茶记叹奶茶，先睇睇手机有乜嘢讯息要覆之际，突然弹出肥女儿最新emoji嘲笑公仔，附字：「肥爸，快啲睇《星岛日报》A7版，有张好抢眼嘅滥竽充数现代版大相！」

讲到咁吸引，睇咪睇！揭呀揭，哎吔吔，边个咁大整蛊？竟然出半版宣传：名家分析、稳健致富、尽在星岛财经！C位乃我个猪头唛，同林本利教授及曾渊沧教授等真正财经名家及经济学者平排刊出，简直靠害。

财富主要分配3类资产

之后整个早上都俾百厌老友窒：好威啫企C位、终于上咗神枱喇、下周俾乜冧把呀……。够喇喂，有劳各位高抬贵手咪再玩我。唉，搅到今期唔知写乜好。咁啦，蛇年最后一日，检讨自己全年战绩啦。

读者必知，我是一个非常保守的理财者，已经年纪老迈，绝对不会将养老金冒险。故此，除供满的自住物业外，财富主要分配在：一、政府年金，以保证自己月月有粮出，直至离开世界；二、各式政府债券；三、几只「政府唔俾得佢死」的股票，包括中电（002）、港铁（066）、国泰航空（293）及港交所（388）。

4大柱趸股 全部有升有息

第一及第二项回报可准确预测，安心。第三项又如何？单单买「政府唔俾得佢死」概念，已十分放心，股价只会有升有跌，公司绝不会「蒸发」。究竟以上4只，今年战绩如何呢？

（一）中电52周最低60.45元，如今接近77元新高，4厘利息，正！

（二）港铁52周最低23.8元，如今约37元，也是迈向全年新高，2.8厘息。

（三）国泰52周最低8.5元，如今大约13元，也接近全年新高，息率5.35厘。

（四）港交所52周最低283.2元，最高466元，过去7个月长期400元以上，接近3厘息。

4只我的柱趸股，蛇年全部有升有息，升幅相当可观。

至于用闲钱玩玩吓的其他两只，维他奶（345）派息后加早前赚咗少少，打和；但lululemon（LULU）则未知何时见家乡。

资深传媒人 曾智华

