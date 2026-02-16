陶冬称人民币资产机会来了 科技自主牛市显现 警示美债风险 「黄金买贵不会买错」

近期人民币汇价持续向上，外资投行唱好中国声音不绝于耳，相关资产前景备受看好。淡水泉（香港）总裁兼首席经济学家陶冬近日接受内媒《澎湃新闻》访问时亦表示，「对人民币资产的看好程度是过去七、八年来最高」，并明言「机会已经到来」。他又指，中国经济已从「吃水泥红利」转向「吃数据红利」，科技自主创新领域的牛市已显现。

资产为王关注两大方向

陶冬认为，当前已进入「资产为王」的时代，并有两大方向值得关注，其一是远离（海外）央行控制的资产，二是紧跟科技突破浪潮，两条路径均有效抵御通胀和政策波动带来的风险。

联储局长远以宽松为主

对于联储局政策动向，陶冬认为长远来看货币政策仍将以宽松为主，但短期或处于观察期。他解释指，「美国政府大规模支出形成巨大财政赤字，海外资金回流本土债市，联储局必须为财政兜底，货币政策和财政政策本就是同一枚硬币的两面」；不过，美国服务业物价上涨是结构性问题，短期难以将整体通胀稳定在2%的政策目标附近，是牵制联储局决策的重要经济因素。

政治层面博弈不可忽视

他提到，政治层面的博弈也不可忽视，鲍威尔任期至5月结束，为彰显政策独立性，今年上半年按兵不动的可能性较高；相反，下半年随着美国中期选举临近，新任联储局主席可能采取更激进减息动作，「未来6至9个月内利率可望降至3%左右的中性水平，降幅或超当前市场预期」。

警示美债市场面临风险

陶冬更重点警示了美债市场面临的风险，「三十年前我入行时，业界视美债为零风险资产，但这一逻辑已在三个层面被颠覆」，其一是2008年后量化宽松反复实施，央行对非常规货币政策工具的依赖已成常态；第二，日本、德国等主要经济体利率攀升，引发过去滞留海外的资金回流本土；第三，特朗普政策加剧美元信用疑虑，传统盟友对美债的无条件信任已然松动。

贵金属具长期配置价值

随着美元信用隐忧浮现，陶冬指现阶段黄金「只会买贵不会买错」，而且铜在AI与电网建设中同样面临结构性需求，若铜价持续高企，铝也可能成为AI基建的替代金属，并成为国家战略储备一部份，因此整体来看，贵金属与有色金属板块具备长期配置的价值。

今年料成AI应用落地年

另一方面，陶冬亦预判2026年将成为AI产业的「应用落地年」，竞争焦点将从「拼参数、拼技术」转向「拼应用、拼盈利」，并进入洗牌阶段，财务脆弱的公司可能因融资困境引发连锁反应。他特别警示，AI已成为美国经济的核心动能，相关投资占总投资规模逾50%，大量资金沉淀在银行、债券与私募信贷，「一旦AI板块出现剧烈调整，可能触发系统性风险，届时联储局与白宫势必介入救市，政策走向或将出现戏剧性转折。

首要风险来自「拥挤交易」

陶冬亦警示，2026年市场的首要风险并非来自基本面，而是「拥挤交易」，当共识过于一致时，微小的扰动可能引发剧烈调整，其中美债与AI板块都与此潜在的风险密切相关。此外，财政可持续性正成为全球隐忧，美国赤字占GDP比例已达6.8%，法国、英国等主要经济体的赤字率也处于高位，一旦某个大型经济体爆发债务危机，在当前国际政策协调机制乏力的背景下，可能引发连锁金融动荡。

