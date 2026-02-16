Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

炒Al新股记住小赌怡情｜曾渊沧

早前有学校发现不少学生以人工智能（Al）在考试时集体「作弊」，下令重考。目前，香港教育界的主流心态竟然还停留在防止学生以Al作弊，而不是鼓励学习、应用AI，这是非常错误的心态。

新加坡行动值得香港参考

上星期，新加坡政府公布今年的《财政预算案》，其中最引人关注的是新加坡政府正准备带领全体新加坡人迎接AI的年代。任何企业引入Al，相关成本可以扣税400%；任何人学习Al，可以获得政府支助学费，并可以免费使用高端Al软件半年。

当地政府还成立一个全国人工智能委员会，主席由黄循财总理自己担任，成员包括9位内阁部长，换言之，以一个超级跨部长的组织迎接Al年代，新加坡政府的行动很值得香港特区政府参考。那些担心自己的工作会被Al取代的人，更应该马上去学习如何应用Al。那些担心学生以Al「作弊」的老师，更应该马上自己学好Al，并指导学生如何应用Al，而不是防备、禁止学生使用。

科企巨额投资AI不是问题

看看近日美国这些科技大企业，他们投入Al的资金是吓人的，也吓到了不少股民，导致股价下跌，但是，这绝对不是问题，科技巨企投资Al，可能有更巨大的回报，也可能达不到预期的结果。

但是，这总比甚么都不做强，不愿引入Al的企业，迟早会被淘汰，不愿学习AI的老师、学生，也会被淘汰，Al是残酷的，跟不上被淘汰是必然的。甚么时候香港特区政府会学习新加坡政府那样全面推动Al的学习与应用？

股市跟着Al倒是很贴，有数间Al新股，一上市股价就翻倍，甚至翻两倍，而这些企业竟然是至今仍无盈利，换言之，股民在赌，想赌则永远记住：小赌怡情。

实际上，已经上市的数间科技大企业，那一间没有投入Al？为甚么我们要舍弃这些已经有利润让我们看的到的大股，而去追那些仍无利润的小股？论Al的投入与应用，阿里巴巴（9988）与腾讯（700）仍然是全国第一，而且Al、云端连结基建也最强。除了阿里巴巴与腾讯这两间科技巨企外，两间电讯巨企中电信（728）与中移动（941）为了开创电讯以外的收入，过去几年也大量投资于Al云端服务。

中国晶片业一日千里

Al离不开晶片，中国Al晶片与美国Nvidia还有一段距离。过去拜登政府担心中国有了Al晶片，Al应用会加快，于是下令不许Nvidia出售H200这类高端Al晶片给中国，于是Nvidia设计一款性能较差的H20卖给中国，再后来，H20也被禁售。

就在这段时间，中国的晶片业一日千里，近期特朗普终于明白越禁则中国的进步越快，下令解禁，不但解禁H20，连H100也解禁，现在轮到中国政府在思考，放不放H100入口？如果放，中国的晶片在科技上的确还比不上H100，一放开入口，现有的Al晶片厂恐怕会全部倒闭。不放开入口，那些尖端Al企业的应用则不易全面发辉。

曾渊沧

