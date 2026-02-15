Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

散户投资失败多「短视」 错把噪音当趋势 5大方法建正确思维｜李声扬

投资理财
投资市场瞬息万变，很多人每日追逐股价起跌、社交媒体上的新闻热点，结果往往因短视而因小失大，甚至蒙受损失。短视心态加上「近期偏差」（Recency Bias），是大多数散户失败的主因。本文简述其危害，并提供实用方法，帮助读者建立更稳健的投资思维。

高买低卖 回报远低市场

短视投资指过份在意短期波动，忽略长期价值。「近期偏差」则是大脑倾向把最近发生的事当成未来常态。例子有不少，例如疫情期间不少「网红股」（meme stocks）丧炒，网民便以为股票可以不看基本面，结果在2022年就损失惨重。同样地，也是疫情期间，Cathie Wood的ETF表现出色，网民也以为她就是股神再世，甚至不少人认为毕菲特已经过时。结果之后，就应验了毕菲特的一句：潮退就知谁人不穿泳裤。

这些行为的核心问题是：把短期噪音当长期趋势，升几个月以为永远只升不跌，跌几个月又以为世界末日。最后是高买低卖，长期回报远低于市场平均。一街少年股神也文也武，最后却多数远远落后于指数。

港股受中美关系、内地政策、全球息口影响大。新闻24小时更新，加上手机App推送即时报价，令人难以保持冷静。行为金融研究显示，受「近期偏差」影响的投资者，长期年化回报通常比指数低2至4个百分点，对退休规划影响甚钜。

拉长投资视野 分散配置

可以如何解决？是有点难度，皆因短视和「近期偏差」是人性。要克服并不容易，以下是一些方法：

首先，是拉长投资视野，应该视投资为十年以上长跑，而非短期投机。选择有强劲护城河的成功企业，享受盈利增长带动股价。

第二，当然是分散配置，不要all-in单一板块或地区，买指数ETF固然是方法，但的确有点沉闷。若想选择个股的话，应该分散不同行业，也不是只买美股或只买港股。

第三，就是定期定额投资，最能克制情绪，每月固定金额买入心水股票或ETF，自然做到平均成本法，市场跌时自然买多，变相做到「别人恐惧时我贪婪」。

建立纪律框架 取代情绪

第四是重视基本面，买入公司前想一想：业务有没有长期竞争力？财务稳不稳？估值合理吗？

最后，是建立纪律框架，设立一个粗略的资产比例（例如60%美股，40%港股），不要偏离太多。写投资日志（trade log），记录每次买卖理由，事后检讨。当然不用写一千字，录段音也可以。

投资不是赌快钱，而是买优质资产并耐心等待价值实现。关掉即时报价，拉阔视野，用纪律取代情绪。读者若能摒弃短视与「近期偏差」，财富增长之路将更稳、更远。

