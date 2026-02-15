Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅

投资理财
更新时间：06:00 2026-02-15 HKT
发布时间：06:00 2026-02-15 HKT

林本利去年3月在《星岛头条》预期，恒指一旦突破25000点，升上28000点可谓「最低消费」，及至去年9月他又重申恒指升上28000点悬念。恒指终于在今年1月底突破28000点，林本利坦言较他预测迟了一个月，而近日恒指回调至26000点水平，他重申去年底预测，料恒指今年在23000至30000点间上落，倘若美国继续减息、美汇指数回落至90左右，恒指重上30000点可期。

他先分析近来港股情境，科技指数已由去年10月高位回落超过20%，陷入技术性熊市，造好的股份主要在传统的金融、地产股，例如汇丰（005）早前曾见141.5元、新地（016）上周五创出135.7元的高位。他说在美股也有相同情况出现，例如美股的石油股的埃克森美孚（XOM）、雪佛龙（CVX），电讯股的AT&T（T）、Verizon（VZ）近期表现也胜过多只科技股。

低吸有盈利大型科技股

林本利不讳言喜爱买科技股的年轻人，近月投资会跑输钟爱传统股的「老股民」。他建议持有这些传统股的学生，不妨趁机会「减磅」，沽出一部分「袋袋平安」，待大市回落再买回，把部分套现的资金低吸有盈利的大型科技股。

另外，近月金价升至每盎司5000美元，林本利坦言即使没有投资黄金也不用妒忌，因为对比无息收的黄金，若在港股中持有汇丰、中银（2388）赚幅很可观，过去一年连收息也赚逾七成，与金价同期升幅相若。

展望港股前景，林本利维持今年在23000至30000点间上落的预测，倘美国继续减息，美汇指数回落，跟据往绩恒指30000点时，美汇指数均在89至90水平。

留意逾十项经济指标

同时，若他给学生参考的逾十项经济指标，包括美汇指数、人民币CFETS指数、本港GDP、港股通净流入、银行体系结余、一个月银行同业拆息等，达标项数越多，亦越有力支持恒指挑战30000点甚至更高水平。
 

指标

最新(截至2月13日)

林本利目标

恒生指数

26,567

30,000

采购经理指数PMI

52.3(1月)

高于50

美汇指数

96.92

低于98.5

人民币CFETS指数

98.34

高于96

美元兑港元

7.8166

低于7.8

人民币兑港元

1.1319

高于1.144

1个月银行同业拆息

2.51464%

低于2.5%

港元银行体系结余

539亿

高于1,000亿元

港股通(沪深两市)

677.88亿(1月)

高于400亿元

零售业总销货价值

350亿(12月) ↑ 6.6%

高于360亿元

GDP增长率(按年)

3.8%(第四季)

高于2%

失业率

3.8%(10月至12月)

低于3%

 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
15小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
11小时前
宝福山骨灰被盗丨翁静晶证已寻回刘家良骨灰：好激动 稍后将安排撒灰
突发
7小时前
古天乐3字回应周秀娜被李家诚告诽谤风波 笑称世事无绝对或开迷你骚
07:23
古天乐3字回应周秀娜被李家诚告诽谤风波 预告突击入戏院谢票或开迷你骚
影视圈
11小时前
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
影视圈
14小时前
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
影视圈
11小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
2026-02-13 15:00 HKT
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
旅游
17小时前
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
影视圈
9小时前
《爱回家》小生现身医院躺病床插喉管照曝光 疑染近日在港爆发病毒要验血：好病
《爱回家》小生现身医院躺病床插喉管照曝光 疑染近日在港爆发病毒要验血：好病
影视圈
16小时前