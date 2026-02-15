汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅
林本利去年3月在《星岛头条》预期，恒指一旦突破25000点，升上28000点可谓「最低消费」，及至去年9月他又重申恒指升上28000点悬念。恒指终于在今年1月底突破28000点，林本利坦言较他预测迟了一个月，而近日恒指回调至26000点水平，他重申去年底预测，料恒指今年在23000至30000点间上落，倘若美国继续减息、美汇指数回落至90左右，恒指重上30000点可期。
他先分析近来港股情境，科技指数已由去年10月高位回落超过20%，陷入技术性熊市，造好的股份主要在传统的金融、地产股，例如汇丰（005）早前曾见141.5元、新地（016）上周五创出135.7元的高位。他说在美股也有相同情况出现，例如美股的石油股的埃克森美孚（XOM）、雪佛龙（CVX），电讯股的AT&T（T）、Verizon（VZ）近期表现也胜过多只科技股。
低吸有盈利大型科技股
林本利不讳言喜爱买科技股的年轻人，近月投资会跑输钟爱传统股的「老股民」。他建议持有这些传统股的学生，不妨趁机会「减磅」，沽出一部分「袋袋平安」，待大市回落再买回，把部分套现的资金低吸有盈利的大型科技股。
另外，近月金价升至每盎司5000美元，林本利坦言即使没有投资黄金也不用妒忌，因为对比无息收的黄金，若在港股中持有汇丰、中银（2388）赚幅很可观，过去一年连收息也赚逾七成，与金价同期升幅相若。
展望港股前景，林本利维持今年在23000至30000点间上落的预测，倘美国继续减息，美汇指数回落，跟据往绩恒指30000点时，美汇指数均在89至90水平。
留意逾十项经济指标
同时，若他给学生参考的逾十项经济指标，包括美汇指数、人民币CFETS指数、本港GDP、港股通净流入、银行体系结余、一个月银行同业拆息等，达标项数越多，亦越有力支持恒指挑战30000点甚至更高水平。
|
指标
|
最新(截至2月13日)
|
林本利目标
|
恒生指数
|
26,567
|
30,000
|
采购经理指数PMI
|
52.3(1月)
|
高于50
|
美汇指数
|
96.92
|
低于98.5
|
人民币CFETS指数
|
98.34
|
高于96
|
美元兑港元
|
7.8166
|
低于7.8
|
人民币兑港元
|
1.1319
|
高于1.144
|
1个月银行同业拆息
|
2.51464%
|
低于2.5%
|
港元银行体系结余
|
539亿
|
高于1,000亿元
|
港股通(沪深两市)
|
677.88亿(1月)
|
高于400亿元
|
零售业总销货价值
|
350亿(12月) ↑ 6.6%
|
高于360亿元
|
GDP增长率(按年)
|
3.8%(第四季)
|
高于2%
|
失业率
|
3.8%(10月至12月)
|
低于3%