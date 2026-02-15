汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅

林本利去年3月在《星岛头条》预期，恒指一旦突破25000点，升上28000点可谓「最低消费」，及至去年9月他又重申恒指升上28000点悬念。恒指终于在今年1月底突破28000点，林本利坦言较他预测迟了一个月，而近日恒指回调至26000点水平，他重申去年底预测，料恒指今年在23000至30000点间上落，倘若美国继续减息、美汇指数回落至90左右，恒指重上30000点可期。

他先分析近来港股情境，科技指数已由去年10月高位回落超过20%，陷入技术性熊市，造好的股份主要在传统的金融、地产股，例如汇丰（005）早前曾见141.5元、新地（016）上周五创出135.7元的高位。他说在美股也有相同情况出现，例如美股的石油股的埃克森美孚（XOM）、雪佛龙（CVX），电讯股的AT&T（T）、Verizon（VZ）近期表现也胜过多只科技股。

低吸有盈利大型科技股

林本利不讳言喜爱买科技股的年轻人，近月投资会跑输钟爱传统股的「老股民」。他建议持有这些传统股的学生，不妨趁机会「减磅」，沽出一部分「袋袋平安」，待大市回落再买回，把部分套现的资金低吸有盈利的大型科技股。

另外，近月金价升至每盎司5000美元，林本利坦言即使没有投资黄金也不用妒忌，因为对比无息收的黄金，若在港股中持有汇丰、中银（2388）赚幅很可观，过去一年连收息也赚逾七成，与金价同期升幅相若。

展望港股前景，林本利维持今年在23000至30000点间上落的预测，倘美国继续减息，美汇指数回落，跟据往绩恒指30000点时，美汇指数均在89至90水平。

留意逾十项经济指标

同时，若他给学生参考的逾十项经济指标，包括美汇指数、人民币CFETS指数、本港GDP、港股通净流入、银行体系结余、一个月银行同业拆息等，达标项数越多，亦越有力支持恒指挑战30000点甚至更高水平。

