盘点中日韩台外游上网计划 电讯商主打数据共享 eSIM游日8日低至36元

农历新年假期已至，本港外游热潮持续，日本、韩国、台湾及中国内地等短线目的地尤受欢迎。因应市民出行需求，本地各大电讯商早在节前已推出一系列漫游数据优惠，涵盖月费计划附加服务、短途数据通行证、eSIM及实体储值卡等，选择繁多，价格与条款差异显著，市民选购时需仔细比较。

3香港限时优惠月费143元起

针对需要频繁往返中港澳三地的用户，有电讯商推出整合式月费计划抢客。例如，3香港早前针对「携号转台」客户推出「2026赏」限时优惠，主打中港澳三地5G数据共享，无需额外购买漫游包。其优惠涵盖三款24个月合约计划，月费由143元至258元不等，数据量由30GB至70GB。

数码通5G计划送环球旅游保险

另一电讯商数码通（SmarTone）则推出「新春旅行特惠」，将漫游数据与手机出机、家庭服务捆绑。客户上台指定5G计划，可获赠环球旅游保险，并可以优惠价加购附属SIM卡共享数据，或同时申请Home 5G宽频服务。

csl及中移香港推短途数据通行证

针对单次旅行需求，csl及中国移动香港（CMHK）均提供短途数据通行证。csl的「漫游数据通行证」以24小时为计算单位，提供无限数据，首1GB为全速，其后限速至512kbps，覆盖地区包括中国内地、澳门、亚太区及欧美。客户亦可选择购买固定流量组合，如内地/澳门4GB售88元。中国移动香港（CMHK）的「GO! Pass漫游数据组合」则允许用户透过应用程式预订，数据包在购买后180天内启用即可，启用后30天有效，提供1GB至15GB的5G数据用量选择，覆盖多个热门区域。

除了传统电讯商，旅游平台及实体店舖的竞争亦相当激烈。旅行平台Trip.com提供多款目的地eSIM产品，并推出新年折扣，部分超特惠套餐价格极低。eSIM无需换卡，透过QR码启动，便利性高。

鸭寮街SIM卡过年前减价5至10元

至于深水埗鸭寮街等实体卡销售点，亦有店舖在节前进行促销。例如，日本Docomo「8天8GB」实体卡、中国移动「8日无限量卡」等均有5至10元不等的减价。这类实体卡价格通常较低，但需留意网络锁定、速度限制等条款。

游日8天 最平eSIM不用40元

记者以「8天旅游、每日约需1GB数据」为基准，比较不同方案，发现价格差异显著。以日本为例，最经济的选择为SoftBank「8天8GB eSIM」，约36.23元，但高速流量用毕后会降至128kbps；若追求更充裕流量及稳定性，KDDI「8天每日100GB eSIM」约98.24元。韩国方面，当地电讯商提供的「8天8GB eSIM」低至约22.85元，每日1GB高速后限速至384kbps。台湾的「7+1天8GB eSIM」则约29.95元。

相比之下，本地电讯商的短途漫游通行证，价格普遍在188至198元区间，虽然免换卡、覆盖通常较可靠，但所包的全速数据量（普遍为1GB至4GB）可能难以满足8天每日1GB的需求，其后会转为较低速的无限数据。

随著漫游数据市场竞争白热化，消费者可根据自身行程、数据用量习惯及对网络质素的要求，仔细比较条款，作出精明选择。