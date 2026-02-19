赤马红羊劫60年一遇 欧美迎「是非星」最凶险 「六白偏财星」大利一方位

踏入2026年丙午马年，及至2027年为60年一遇的「赤马红羊劫」。堪舆学家唐碧霞指，历史上这两年往往伴随著重大的变革与动荡。她表示，马年立春八字呈现「伤官见官，其祸百端」之凶象，全球地缘政治将陷入极度紧张，欧美西方国家更是「是非星」入主，战争风险急升，天灾人祸与经济衰退恐将接踵而来。

唐碧霞指，2026年天干地支为丙午，2027年为丁未，这两年在传统术数中被称为「赤马红羊劫」，又指古语有云「丙午丁未之岁，天下有大乱」，这两年往往是历史转折点，代表剧烈变革、改朝换代甚至是战火连天。

她又指，目前正值「下元九运」初期，全球局势本就不稳，更预测未来两年全球将面临严峻考验，包括疾病传染病肆虐、气候反常、粮食及水资源危机等。她特别提醒大众，务必为这两年的动荡做好充分的心理与物质准备。

国家之间不守规 公约恐成废纸

2026年立春八字，日元己土坐于寅月，虽得年柱丙午火生旺由弱转强，但命局中「伤官」天透地藏。唐碧霞解释，食伤代表拒绝约束、不服规管，形成了「伤官见官，其祸百端」的格局。在国际政治上，则象征著国家之间因利益冲突而不再遵守规则，国际公约容易被单方面撕毁，合作减少，固执己见。八字中「身旺无财」，财星匮乏，意味国家间将因经济贸易产生严重磨擦，甚至「因财失义」。全球经济发展动力不足，国家债务问题将日益恶化，大众需提防经济大衰退及随之而来的社会动荡。

地缘政治方面，唐碧霞点名西方国家例如如英国、美国将是风暴中心。2026年「三碧是非星」飞临正西，三碧主吵架、争执及战争；到了2027年更有「二黑病符星」接力。这意味著欧美地区未来两年局势极不稳定，极易因利益引发战争或严重的外交冲突。

预警「水火」两类天灾易出现

此外，丙午年火气极旺，地支寅午会火局，呈现「火重缺水」之象。唐碧霞预警，农历四月、五月、八月、九月、十月及十一月将是灾难频生，全球容易出现与「水、火」相关的极端天灾，特别是在正南及西北地区，潜在灾难包括海啸、洪灾、森林大火、火山爆发、大型爆炸及能源危机等。

网络骗案更猖狂 必须提高警觉

社会民生方面，受「廉贞化忌」影响，人际关系将变得紧张，社会包容度下降，人心躁动，导致罪案率上升。唐碧霞更特别提到，下元九运对应易经「离卦」，离卦特征为「外实内虚」，象征外表光鲜但内在腐朽，预示会有更多包装华丽的骗徒出现。她警告，网络诈骗、虚拟资产骗案将日益猖狂，骗徒手法层出不穷，民众必须提高警觉，切勿被表象迷惑。

驿马星动 移民及回流潮将持续

尽管大环境凶险，但并非全无生机。地支寅木伏吟为「驿马」，主迁移与走动，预示移民潮及回流潮将持续，人口流动频繁。流年「六白偏财星」飞入正北，唐碧霞指出，这对大湾区及北上发展有利，配合未来20年「北面见水」的零神方旺气，经济潜力巨大。

然而，她亦提醒，虽然北方有财运，但农历正月、五月、七月、八月及九月需特别留意大型海陆空交通意外。北上求财的同时，亦要注意食品安全及传染病风险，方能趋吉避凶。

