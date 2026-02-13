金管局AI功夫MV宣传防骗 副总裁阮国恒献唱 「亲身上阵」对决骗徒

金管局今年的防骗宣传项目以「全民聚焦 对抗罪蕉」为主题，继续突破传统，以热血的功夫游戏为全新概念，并由副总裁阮国恒「亲身上阵」及献唱。

该MV运用人工智能（AI）将他化身为游戏角色，与骗徒「嗱喳蕉」展开对决，以充满电玩风格的功夫场景，呈现AI阮国恒与骗徒过招，金管局指，MV中一招一式都象征对骗术的拆解和反击，亦期望令防骗讯息更易「入屋」。

MV中狰狞的「嗱喳蕉」身分百变，能瞬间轻松切换声线和造型，化身成黄牛党、客户服务员、速递员及美女，试图诱骗市民的信任、个人资料和辛苦积攒的金钱。金管局希望透过这场刺激的「正邪对唱」，凝聚社会关注，鼓励市民提高警觉，合力撃败骗徒陷阱。

MV预告片已透过金管局社交媒体平台发布，完整版将于稍后正式推出。

金管局副总裁阮国恒与「嗱喳蕉」展开对决。

防骗歌曲由阮国恒亲自献唱，继续以突破传统手法提醒市民小心中招。

MV以功夫游戏为概念，有多个与「嗱喳蕉」埋身搏斗场面。

MV以AI协助创作，充满电玩风格。

MV预告片：《全民聚焦 对抗罪蕉》 AI功夫MV预告片

鼓励以「转数快」或电子钱包派利是

另外，金管局近日发布「马管家」马年贺岁动态贴图，以金管局原创角色「马管家」为主角，共有十款动态贴图，涵盖节日祝福、日常转帐、金融创新及防骗等主题。该局鼓励市民以「转数快」或其他电子钱包派发利是，同时提醒市民在向亲友送上节日祝福时，留意保护存款、提防诈骗。

贴图系列已上载至官方平台，并请市民务必经官方渠道下载。WhatsApp用户可于网址：whatsticker.online/p/781320YRPwk4T/HK/zh或WhatSticker应用程式搜寻「金管局 – 2026马年行大运」下载；微信用户可于「香港金融管理局」微信公众号下载。

吁市民在节日期间应保持高度警惕

金管局又表示，近期有骗徒透过即时通讯软件发送附有钓鱼二维码或超连结的假冒贺年贴图或电子利是，诱骗用户收取利是或贺卡，盗取个人资料或金钱。市民在节日期间应保持高度警惕。该局重申，局方不会就个人财务事宜联络市民，亦不会透过短讯或超连结引导市民进行交易或提供任何个人敏感资料。

