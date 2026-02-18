马年风水攻略——职场篇 保饭碗及防小人有法 开工要避相冲日子

2026年丙午马年一众「打工仔」能否升职加薪、远离是非，除了靠自身努力，办公室风水布局亦是不可忽视的助力。堪舆学家唐碧霞教大家如何运用「左青龙右白虎」原则布局，并针对升职、保饭碗、防小人及健康运势，传授独门风水阵法，助大家在马年职场步步高升。

首选初三吉时开工 次选初六

一年之计在于春，唐碧霞建议打工一族或老板们可按自身生肖避开相冲日子，选取良辰吉日启动工作模式，例如发送首封工作电邮或开启电脑等。

首选吉日为农历正月初三即新历2月19日，吉时为午时即上午11时至下午1时。当日财喜临门，惟当日冲马，属马的朋友若选择此日开工，宜在吉时内进行简单仪式即可。

若初三未能开工，次选吉日为农历正月初六即新历2月22日，吉时同样为午时，当日冲鸡。虽然是周日，适合轮班工作者或在家处理公务以应验开工之象。

最后一个吉日为农历正月十二即新历2月28日，吉时亦为午时，当日冲兔。大家可根据实际工作安排灵活选择。

办公桌布局：左高右低 靠山要稳

除了择日开工，办公桌的摆设亦大有学问。唐碧霞强调，办公室风水必须遵循「左青龙、右白虎、前朱雀、后玄武」的四大原则。

「左青龙、右白虎」代表桌面的左右布局。唐碧霞解释，左手边代表青龙方，宜高不宜低，建议摆放文件架、高身的观叶植物或叠高文件，形成「青龙压白虎」之势，象征有贵人扶持，权力稳固。相反，右手边为白虎方，宜低不宜高，尽量摆放滑鼠、电话或笔记簿等低矮物品，以免白虎抬头招致小人。

「前朱雀」是指座位前方的空间，必须保持干净整齐，不宜堆放杂物，象征前途一片光明。「后玄武」则代表座位后方，必须要有「靠山」。她建议椅子最好选用高背椅，椅背高过头部为佳，代表凡事有贵人撑腰。若椅子太矮，可主动加装头枕。此外，座位背后宜靠实墙，象征步步高升；若背对走廊、通道或洗手间门口，则气场不稳，易犯小人或遭人笃背脊，需特别留意。

四大风水阵：升职、加薪、保饭碗、远离是非

针对不同的职场愿望，唐碧霞亦提供四大风水阵助催运。其一，催旺升职运的东北方。马年四绿文昌星飞临东北方，希望升职的朋友，可在家中或办公室的东北位置，摆放四枝毛笔，并配合「文殊菩萨星辉塔」。平日佩戴文殊菩萨手镯，亦有助开启智慧，增强人际关系与工作表现。

其二，催旺加薪运的正东方。想加薪则要锁定八白财星所在的「正东方」。唐碧霞建议在该位置摆放水种大叶植物、钱箱，以及八粒黑财神旺财金元宝，以土生金之局催旺财气。

其三，保饭碗自制「靠山阵」。 经济前景不明朗，避免被裁员是首要任务。唐碧霞教路，可将一件黄色或啡色的外套挂在椅背上，或在办公桌上摆放一块大圆石春（或八粒白石），寓意为自己创造稳固的「靠山」，增强事业运。

其四，远离是非防小人的正西方。马年三碧是非星飞临正西方。要避开职场明争暗斗，可在此方位摆放粉红色物品，如粉红卡纸、粉红地毡等，以化解是非口舌。

