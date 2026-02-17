马年最强生肖——事业篇 属牛有望升职加薪 属猴越「走动」越旺

踏入2026丙午马年，堪舆学家唐碧霞指马年事业运最强的三大生肖之一为属牛人士，在多颗重量级吉星护航下，由去年低迷状态「逆袭」夺下榜首；属羊及属猴则分列第二、三位。唐碧霞指出，这三个生肖在新一年若能善用「贵人」与「走动」的契机，事业表现将能如虎添翼，扶摇直上。

第一位：牛

虽然属牛的朋友在2026年面临「害太岁」，但唐碧霞强调，仍掩盖不了其强劲的事业运。属牛者在马年迎来了堪称「梦幻组合」的三大事业吉星，运势较过去两年有飞跃式进展。紫微与龙德两颗是强而有力的贵人星，代表新一年会获得有力人士的提携与赏识。唐碧霞建议属牛者应主动展现才华，争取表现机会；另外国印星象征「手执帅印、大权在握」，预示职位晋升与权力扩张，加薪幅度亦令人满意。

但仍需慎防人际关系的小摩擦及财运波动，处事应秉持「少说话、多做事」原则，如有出差，需提防「天厄」星带来的突发小意外。

第二位：羊

排名第二的属羊，在马年与太岁达成「午未相合」，代表人际网络极其顺遂。今年是肖羊者落实长久计划的黄金年份，多劳多得，表现亮眼。

太阳吉星代表远方贵人及男性贵人。若从事与男性相关行业，例如赛马、音响、男士用品等，或上司为男性，事业表现将特别出色。另外，亦有天空星，代表天马行空的灵感。对于从事创意、广告、设计行业的属羊朋友，这一年将会灵感涌现，作品极具影响力。此外亦有金舆星， 象征古代达官贵人的车辆，不仅主财富，也寓意事业路途平坦，进展顺利。

第三位：猴

属猴的朋友在2026年终于摆脱了与太岁的冲合影响，整体运程趋向稳定，并凭借「驿马」与「文昌」两大吉星，成功跻身事业榜前三名。驿马星主走动、出差。唐碧霞直言，属猴者在马年必须贯彻「动中生财」的策略，越是走动、越是开拓海外市场，事业运就越旺。