马年最强生肖——财运篇 属羊有贵人扶持 属鸡桃花极旺可转化财富

踏入2026丙午马年，堪舆学家唐碧霞指马年财运最旺的三大生肖排行榜，由属羊的朋友拔得头筹，属鸡及属马的朋友则紧随其后。唐碧霞表示，虽然马年整体经济环境充满变数，但这三个生肖因得到强大的吉星高照，无论在正财收入还是偏财投机方面，都有望在逆市中突围而出。

第一位：羊

在2026年财运排行榜中，属羊荣登榜首。唐碧霞解释，属羊的朋友在马年与太岁达成「午未相合」，代表人际关系将得到大大提升，凡事有贵人扶持。在吉星方面，属羊迎来「太阳」及「金舆」星，太阳星代表有强大的男性贵人支持，特别有利于从事与男性相关行业，例如男装、汽车、电子产品等的朋友；金舆星则在古代象征帝王贵人乘坐的豪华车辆，寓意「装满钱的车」，象征财源滚滚而来，正财与偏财皆理想。

第二位：鸡

属鸡在2026年的财运排名第二，其财运与人缘息息相关。唐碧霞指出，肖鸡者今年适逢红鸾星动，人缘与桃花极旺，能将好人缘转化为实质财富。此外，肖鸡者同时拥有玉堂吉星， 代表金玉满堂，预示今年将有大丰收，是「求财得财」的一年，财运比过去的蛇年有显著进步。

第三位：马

虽然属马在2026年处于「值太岁」及「刑太岁」的犯太岁年份，运势起伏不定，如能进行传统喜事冲喜，例如结婚、添丁、置业或创业，则能主动应验犯太岁的变化以作冲喜之用，减少因犯太岁而造成的影响。

虽然犯太岁，但令人惊喜的是，其财运表现依然强劲，排名第三。唐碧霞分析，肖马者今年有金匮吉星护航。「金匮」即象征装满金银珠宝的保险柜，代表肖马者在新一年具备极强的聚财能力，无论是正财还是偏财，皆有不错的入帐机会。另外，「将星」与「岁驾 则代表领导才能得到发挥，事业发展理想，间接带动收入增加。