黄金及比特币二拣一 《富爸爸》作者：我会选择比特币

投资理财畅销书《富爸爸，穷爸爸》作者罗伯特清崎（Robert Kiyosaki）今日（9日）在社交平台X发文表示，经常被问到黄金和比特币哪个比较值得投资时，会说两者都值得投资，还可以加上白银，因为可以分散资产风险；不过，如果只能选择一种资产，「我会选择比特币」。

称黄金理论上是无限

罗伯特清崎指出，黄金理论上是无限的，当金价上涨时，更多的金矿商（包括他自己）会继续开采更多黄金，而比特币的设计上限则是2,100万枚，而且现在已经接近这个数字了，意味当2,100万枚比特币被挖出后，就不会再有新的比特币被挖出，因此认为比特币的价格只会上涨，而且会「很高兴早早买了比特币」。

此外，罗伯特清崎表示，自己仍然在积极地开采黄金和钻油，并提醒大家保重。