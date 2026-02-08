烟税增销售减 惟烟民仅微跌 税收更因加得减｜李声扬

财政司司长将于今个月尾发表财政预算案，打工仔关心的，当然是各种税项。早前举行的「2026香港公共财政论坛」中，核心结论是：虽然香港经济已有回稳迹象，但反弹的根基仍不稳固。政府固然是面临财赤，希望开源，但应该权衡得失，避免增加一些影响民生而成效甚微的税项。

加价不一定增收入 经济上叫弹性

解决财赤，不外乎是开源节流。而大家都知，由奢入俭难。政府的各种开支，包括公务员人工，以及各种社会福利，一旦开了头，就很难收回。公平讲句，这是全世界的问题，要政府「节流」，往往极之困难，会面对不少民间及政治阻力。

「开源」呢？大家自然想到加税。不过现实情况，就不是像玩电脑游戏般简单。事实上，即使是游戏当中，也不是加税就一定可以增加收入。正如餐厅或零售商加价，不一定会令收入上升（反之，减价也不一定令收入下跌），经济术语叫做「弹性」（elasticity）。

加企业税或薪俸税 或令人才却步

更简单的讲法，是很多税项往往是「因加得减」。大家都听过，加企业税或加薪俸税，未必能增加政府收入。皆因在全球化年代，企业可以「货比三家」，看看何处税率最低，才去落户。人才的情况也一样，高税率的地方，自然会令高级打工仔却步。而香港的低税率和简单税制，的确是吸引人才的一大卖点，笔者就有不少超高收入朋友，因为外国税率高，而选择留在香港。

又例如政府一直在提高烟税，背后原因除了希望提高库房收入，也希望令吸烟率下降，长远来说减低医疗负担。理论很美好，但现实呢？似乎即使烟税不停上升，吸烟率并无下降，而相关税收也是不升反跌。为甚么？很简单，大家都知道黑市私烟泛滥，而且往往是「游击式操作」、「入场门槛」也低，往往是一鸡死一鸡鸣。执法部门再称职，也难以将私烟集团根绝。但为何如此？因为私烟利钱高呀！为何利钱高？正是因为烟税税率高。

私烟集团成赢家 守法市民变输家

同样原因，因为有私烟存在，所以提高烟税，并无令吸烟率下降。因为吸烟者转去买私烟，并不会受烟价上升影响。于是乎，最后整个政策，最大赢家是私烟集团。奉公守法的市民，反而成了输家。

以上现象，并非笔者无中生有。私烟猖獗的情况，传媒早有报导。文初提到的论坛中，毕马威亚太区消费品零售行业主管Anson Bailey就提到，香港政府在2023及2024年分别将烟税调高31.5%及31.9%，但香港烟民人数却只较2021年下跌0.7%——这还未计及移民效应。

事实上，2024年香港完税烟销售量较2022年大幅下降48%，你猜原因是甚么？是不是吸烟人数大跌，或者他们大幅减少抽烟？大家可问问身边的烟民朋友。完税烟销售量下跌，结果烟草税总收入也减少了26亿港元，约是32%。

股票印花税也属「因加得减」例子

当日论坛讲者，还有香港智明研究所总监许桢博士，他探讨《公共财政政策非原先设想的后果》。用日常用语来讲，就是unintended consequence。许博士引过不少例子，包括百年前美国的禁酒令，结果令黑帮私酒生意大增。

近期一点的，还有同样是因加得减的股票印花税——大家看看，美股的成交较港股畅量很多。为甚么？皆因美股没有印花税，所以ETF和衍生工具发展蓬勃，各式量化交易也落户美国。结果政府早前已将股票印花税还原、楼市的「辣招税」也一样。政府应该重新检视烟税水平，避免已完税香烟与私烟的差价再扩大，令私烟集团利润更丰。

百家塔政策研究所联合创办人兼经济研究总监徐家健博士（利申：徐博士是笔者朋友）更贴地，提到近期的「安全带之乱」——强制坐位乘客要佩安全带，反而会令更多怕麻烦的人选择企位，一旦有意外，伤亡风险是更高。这正好也示范了，不少政府政策，最后是好心做坏事。

