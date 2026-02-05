Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

银价大幅回吐 现货银曾挫逾16% 金价跌回4800美元水平

投资理财
更新时间：12:19 2026-02-05 HKT
发布时间：12:19 2026-02-05 HKT

白银价格急挫，现货银一度下泻逾16%，低见每盎司73.56美元，完全回吐过去两天的回升幅度。现货金价亦一度跌逾3%至4,800美元边缘。

现货银最新报76.63美元，跌13%；现金银最新报4,881美元，跌1.6%。

分析师：市场情绪广泛疲弱

华侨银行策略师Christopher Wong表示，市场情绪似乎已经转为疲弱，包括股市及贵金属等大多数资产，「脆弱的市场情绪」在「市场流动性稀薄的情况下创造了一个反复循环。」

特朗普上周五提名前联储局理事沃什（Kevin Warsh）为下任主席，白银同日经历了有史以来最大单日跌幅，黄金则出现自2013年以来最大跌幅。

市场正在衡量沃什担任联储局主席的影响，美国总统特朗普周三（4日）表示，如果沃什表达加息意愿，不会提名他担任这一职位。特朗普受访时表示，联储局再次减息「几乎没有」疑问。

渣打：结构性驱动因素仍完好

渣打银行分析师Sudakshina Unnikrishnan在一份报告中表示，「在对货币政策前景有更大确定性之前，（贵金属）价格走势可能仍将保持波动」，该行表示，近期价格波动是由于投资者赎回交易所交易产品中的持仓所致，但「结构性驱动因素仍然完好，我们继续预期会向上重建」。
 

