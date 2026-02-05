黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」

尽管国际金价近日高位大幅回吐，但今年累计升幅仍有逾17%，同时亦是不少市民眼中的避险资产。除了传统买金客支持外，这股「淘金热」甚至蔓延至在港工作的外籍家庭佣工之中。事实上，由于「供金会」（月供黄金计划）入场门槛低、具强迫储蓄性质，兼享回赠优惠，成为了不少港人、以至外佣积累黄金的途径。

助「强迫」储蓄 积少成多

来港工作刚满3个月的菲佣Jennifer向《星岛头条》分享了其理财故事。她表示，过去曾在沙地阿拉伯工作6年，当时已有购买黄金的念头，但往往一收到薪金便需汇款回菲律宾应付家人日常开支，加上当地购买金饰需要「一笔过」付款，在手上没有太多现金的情况下，最终只能放弃。

今次来港打工，Jennifer见雇主有定期买金习惯，经推荐下接触到入场门槛较低的「供金会」。她随即计划参加每月供款500港元的会籍，虽然饰金卖出价由她开户时的每両不足4.7万港元，升至5.8万港元（访问当日），供满12期后未必能换取更多金饰，但她坦言：「可以买金已经很开心。」

对于Jennifer而言，供金会最大吸引力在于不用一次性动用大笔资金，负担较轻。她笑言自己很难储钱，家中常有突发需要需汇款回乡，供金会反而能发挥「强迫储蓄」的作用。加上开户迎新礼物是一条「金米仔」手绳，坦言「即时收金，So happy」。她深信黄金仍有升值空间，日后即使带回菲律宾也容易变现。

Jennifer在雇主推荐下接触到入场门槛较低的「供金会」，每月供款500港元。（受访者供相）

Jennifer展示开户迎新礼物：一条「金米仔」手绳。

各大金行比并 最高回报逾7%

记者翻查市面上多间大型连锁金行的月供金会计划，玩法大同小异，但在回报率及赠品上各有千秋。其中周大福珠宝会设有5个供款级别，月供300元至3,000元不等。以最高月供3,000元为例，受惠于首期半价等优惠，全年实际供款为34,500元，期满后可换取价值37,000元的足金产品，帐面回报约7.2%。

英皇金会设有4个级别，月供300元至2,000元不等。以月供2,000元为例，全年实供23,000元，可换取价值24,700元的足金产品，回报率约7.4%，稍胜一筹。

若以大众化的「月供1,000元」作比较，英皇及周大福全年实供均为11,500元，同样可换取12,300元足金产品，回报率同为7%。六福珠宝的黄大仙或观音宝诞金会全年实供12,000元，可换取12,400元金饰，回报约 2.5%。谢瑞麟的足金增值计划全年实供11,850元，可换取12,150元的金饰，回报约2.53%。

多间大型连锁金行均设有月供金会计划，回报率及赠品上各有千秋。

迎新礼物成「抢客」关键

除了回报率，迎新礼品亦是吸客重点。英皇金会进取地提供「钻石珠宝礼券」200元至1000元及精美礼品；月供500元或以上级别更直接送赠足金串饰1至2条。周大福则提供50至200元不等的礼券及银首饰一份。

六福珠宝则是走实用生活路线，不同供款额分别送赠加湿器、首饰盒、金箔吊坠、保温杯、补光镜、榨汁机或蓝牙音箱等，另附送通胜及利是封。

有资深「供金会」会员指，对于希望以「零存整取」方式购入金饰，选择金会时亦要考虑金价走势；另外，亦应细算实际供款额与最终换购价值的差幅，一般供金会不能直接换取金粒，如果「纯储金」亦可选择免手工、甚至极低手工的饰金款式，以减少支出。

