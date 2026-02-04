SpaceX引爆商业航天投资热潮 盘点6大港美概念股 一只今年已累升112%

全球首富马斯克周一宣布旗下SpaceX将收购AI初创公司xAI，合并后估值料高达1.25万亿美元（约9.75万亿港元），并传出今年内将上市，势成史上最大规模IPO。事件向全球发出强烈讯号，商业航天时代即将来临，资金疯狂追逐相关产业链，本文将盘点港美股市6只值得留意的商业航天相关概念股，其中一只港股今年以来更已累升逾112%。

事实上，中国航天科技集团日前亦表示，中国商业航天已奠定坚实发展基础，未来十年将是加快建设航天强国、发展新质生产力的「关键十年」。东吴证券亦预期，商业航天行业将迎来技术闭环、订单释放与资本溢价的多重共振，预计2025年全球商业航天市场规模突破5,000亿美元，2030年达8,000亿美元，2025至2030年年均复合成长率（CAGR）约10%。

钧达股份拓太空能源应用

在港上市相关概念股之中，钧达股份（2865）主要从事发电业务、输电业务、供电业务，以及光电设备和元件制造等，为中国光伏企业；不过，该股今年1月与尚翼光电签署策略合作协议，双方将围绕钙钛矿电池技术在太空能源的应用展开合作。

值得留意的是，马斯克与贝莱德行政总裁芬克上月在达沃斯论坛上一场对谈中力挺太空光伏，明确表示SpaceX与Tesla正同步提升太阳能产能，目标在未来3年内实现每年100吉瓦的制造能力，为太空光伏规模化发展提供了清晰产业指引。有关消息刺激钧达曾单日爆升51%，截至周二为止，该股今年以来亦累升达112%。

亚太卫星拥多枚通讯卫星

亚太卫星（1045）为亚太地区领先的卫星营运商，主要业务为提供卫星转发器容量、卫星广播及电信服务，拥有及营运多枚通讯卫星，提供广播、通讯及数据传输服务，股价今年至今亦已累升约六成。中邮证券指出，随着航天技术商业化进程加速，相关企业有望在卫星互联网、遥感应用等场景实现突破，产业生态日趋完善，市场规模有望持续扩大。

金风持股「中国版Space X」

金风科技（2208）主业为风力发电设备，风电设备研发制造、运维服务及风电场投资开发，由于风电部分技术特别是适应极大温差的材料，同样应用于航天设备。但更重要的是，公司持续向不同公司投资，其中持有具「中国版Space X」之称的中国民营商业火箭企业蓝箭航天逾4%股权。

目前尚未上市的蓝箭航天，是内地最早成立的民商火箭企业之一，专注于液氧甲烷推进剂的中大型运载火箭研发与运营，上月已传出完成IPO辅导工作，有望成为内地科创板「商业航天第一股」。因此，金风科技股价有望受惠于持有蓝箭航天股权及释放价值的预期，该股今年至今则累升约一成。

Rocket Lab有「小SpaceX」之称

在美上市相关概念股之中，有「小SpaceX」之称的Rocket Lab（RKLB），为目前唯一能与SpaceX在商业发射领域竞争的民营火箭公司，其火箭Electron以发射频率高、成本低著称；加上其最新的Neutron中型火箭即将面世，或与SpaceX争夺更多市场份额。值得注意的是，Rocket Lab股价过去两年累计升幅高达5倍，截至周一，今年至今则仅升逾6%。

AST SpaceMobile手机可直连卫星

AST SpaceMobile（ASTS）专注于打造首张「直接与标准智慧型手机相连」的低轨道卫星网路，旨在让普通智能手机不必额外改装就能收发4G/5G讯号。这与SpaceX旗下Starlink的「Direct-to-Cell」业务构成直接竞争。目前该公司与AT&T、Verizon等主要电信营运商，以及Google和诺基亚等科技巨头合作，开发和测试其卫星网路。该股股价过去两年升近5倍，今年亦累升逾40%。

Firefly Aerospace为太空及国防公司

Firefly（FLY）是一家太空与国防科技公司，为国家安全、政府及商业客户提供任务解决方案，提供整合式发射与太空服务技术，致力于实现太空发射、轨道转移及在轨运营，其产品与服务包括快速响应发射服务的Alpha火箭、中型运载火箭Eclipse、月球递送与运营服务Blue Ghost、太空机动与在轨服务Elytra，以及月球影像服务Ocula。该股表现相对较弱，今年至今仅升约2%。