金价「过山车」累杭州师奶期货斩仓 惨蚀75万 「感觉去澳门赌场走了一趟」

金价反弹，现货金回升逾5%，重上每盎司4900美元以上。贵金属价格近日大幅波动，犹如坐「过山车」，金价在前两个交易日内重挫13%，一度失守4500美元，有中国黄金投资新手一周惨蚀内惨蚀75万人民币，「感觉就像去澳门赌场走了一趟。」

据彭博报道，居于杭州42岁的家庭主妇Merry Chen，涉足贵金属市场不足一周。过去她毫无衍生品交易经验，但在朋友建议下于上周一开立了一个期货账户。

开户48小时后曾大赚60%

她最初的投资成绩相当不错，投入100万元人民币，仅48小时就赚了60%。但周五的暴跌将她全部赚幅清零，她的期货触发强制平仓，导致她亏损75万元，较最高峰时的回报大跌84%。她坦言，从没想过金价波动会这么激烈，已打算关闭该投资账户，「感觉就像去澳门赌场走了一趟。」

美国总统特朗普日前任命沃什出任联储局主席，推升美元，引发金价大跌，导致不少使用杠杆期货的投资者被斩仓。报道指，中国量化对冲基金亦「身受其害」，SHQX Asset Management合伙人Lv Chengtao称，这种急剧反转几乎没有给中国量化对冲基金的跟踪趋势的商品交易顾问(CTA)模型任何的调整时间，这类模型通常持有商品头寸3到20天。他又指，有色金属与能源期货也有所回落，许多CTA管理人的净值在周五和周一很可能受压。

不过他也表示，由于这类CTA持仓通常分散在多种商品上，且杠杆水平一般低于300%，周五起的回调仍属可控，使他们大多免于强制平仓。

部分量化基金回调逾10%

不过，一位上海量化基金公司的高管表示，部分此类基金回调超过10%，该机构上周已削减大部分贵金属期货头寸以限制损失。一家上海量化基金表示，此轮下跌发生在春节前夕，由于长达一周的假期期间离岸市场仍持续交易，CTA往往会将仓位削减30%到50%以降低风险，而这一减仓过程目前已经开始。

中国银行业上周也采取措施，限制散户投资者参与黄金积存类产品的风险。据报工行和建行等计划提高最低起存金额或实施额度控制。

在联储局独立性担忧，以及从委内瑞拉到伊朗的地缘政治动荡之际，贵金属价格今年来持续上升。来自杭州的自由投资者Jeff坦言其买金逻辑很简单，「乱世买黄金」。他称自己多年来积累的现货与实物黄金，如今价值约150万美元。

有投资者及时离场成功倍赚

他相对谨慎，并未交易杠杆黄金期货。而在上周五白银创纪录暴跌前及时离场，更让他确信自己的做法。他在白银期货合约上投入约50万美元，并在上周以每盎司110美元的价格全部卖出，实现了100%的回报。

现在，他在寻找长期重新买入的机会，并押注贵金属需求将受到美元走弱预期、中美竞争以及人工智能发展的支撑。

沪基金经理：看不懂便卖掉

上海基金经理Charles Wang则关注黄金股ETF的买入机会。他个人此前以三倍杠杆投入约300万元交易黄金期货，并在金价约每盎司3,500美元时卖出，获得30%的回报。「我实在看不懂，所以决定卖掉」。他周一为自己管理的产品买入了一些黄金股ETF；与其紧盯短期价格波动，他可根据过去一年的金属均价来评估金矿企业的盈利前景。

营运一只2亿元人民币CTA基金的Lu表示，在近期黄金上涨前，他的基金已逐步平掉相关仓位，「超过4,800美元都令我难以理解，所以也不是我该赚的钱，我不急著进场。现在仍是一个由赌性驱动的市场，而不是以投资为导向的市场。」

