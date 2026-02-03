金价比特币暴跌过后如何走 专家忧跌浪仍未完 摩通力撑金价年底6300美元

近日金价与比特币同步插水，其中金价上周四创下5,598美元新高后，周一截稿时曾低见4,402美元，即高位累泻逾两成；另一边厢，比特币自去年10月升至约12.6万美元历史新高后，已连续5个月下跌，周一曾低见7.4万美元，更较高位累泻逾四成。虽然金价跌幅惊人，但独立外汇商品分析师卢楚仁接受《星岛头条》访问时明言，这波跌浪尚未完结；不过，大行摩通只视为必要的技术性调整，预计金价仍上望6,300美元。比特币方面，区块链技术顾问李思聪亦认为有机会跌穿7万美元，并视6.8万至6.9万美元为较强的支撑位。

卢楚仁：金价本周料维持跌势

今次贵金属及加密币市场爆发恐慌，原因之一是美国总统特朗普提名被视为「鹰派」的人物沃什接掌联储局，令市场忧虑减息前景急降温。对于息口敏感的金价前景，卢楚仁坦言并不乐观，认为本周可能会维持跌势，并需等待下一个避险因素浮现，例如地缘政治紧张局势升温或贸易战重燃，届时才有机会引发金价再度回升。

「宁买当头起」 宜先行观望

对于近期「摸顶」入市的投资者，卢楚仁建议持货过重者，可考虑适量减磅，若涉及杠杆操作，更应该考虑止蚀；至于有意趁低吸纳的投资者，他认为本周宜先行观望，待市场出现明确利好消息、金价确认见底回升后，才决定买入，「宁买当头起」。

技术走势方面，卢楚仁建议投资者可参考50天移动平均线（目前约4,494美元）、RSI（相对强弱指数）30水平，或留意4,250美元作为关键支撑位。换言之，今轮金价跌浪恐还未完结。

摩通力撑金价 料仅清洗短期泡沫

不过，大行摩通重申了对黄金中期看涨的观点。该行认为，市场只是在清洗短期泡沫，而非基本面反转，预计在全球央行买金和投资者需求推动下，今年底金价仍上望6,300美元。

该行又提到，对白银态度相对保守，主因其升势缺乏像央行般稳定的结构性买盘，更多的是情绪与动能驱动，因此在市场修正过程中承压更深，但预期75至80美元区间可能成为白银新的重要支撑位。

李思聪：比特币或6.8万才有支持

相对金价而言，比特币跌幅更惊人，近5个月累跌四成。李思聪直言，比特币下跌的主要原因是全球投资者对特朗普提名的下任联储局主席投下「不信任票」。他解释，沃什向来被视为「鹰派」，不支持量化宽松（QE）及减息，这对全球投资市场而言，都是负面消息。

李思聪称，目前市场悲观情绪泛滥，市场有不少消极的声音已经认为比特币会跌至5万美元水平；但李思聪较为乐观，认为6.8万至6.9万美元应该是比较强的支撑位。

后市视乎特朗普或沃什如何「解画」

他认为，后市需视乎特朗普或沃什如何「解画」，以及后续具体的货币政策取向，市场情绪才有望纾缓。但他亦提醒，特朗普行事向来有TACO（Trump Always Chickens Out，特朗普总是临阵退缩），以及「袋鼠市」（跳跃不定）的习惯，「预料他随时可能又会突然释出正面讯号。这种政策市相当难捉摸，就像之前的关税战，虽然带来巨大负面冲击，但短时间内又能谈判成功」。

反驳「囤币」策略需长线才有效

面对这种难以预测的市场，李思聪建议，早前高位入场且对后市有信心的投资者，不妨考虑小注「捞底」沟淡，博取政策反转；但若信心不足，最好静观其变。他强调，投资者切忌以为现时是单边跌市，无论有没有货都应该看定形势再入场，因现在处于一个「冇得估」的政策市，全看特朗普和美国政府这一台戏如何演下去。

与此同时，随着比特币价格跌近、甚至一度跌穿Strategy（MSTR）的平均持货成本76,037美元后，市场已有质疑「囤币股」模式的声音。李思聪反驳指，囤币策略是以长线为目标，强调目前仍然有效。他又指，若选择DCA（平均成本法）的话，最好跟从纪律实行，「回首过去每次的币灾，都只是历史的一小段，比特币基本价值框架还是没有变」。

