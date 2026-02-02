假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊沧：年纪大应All In收息股｜百万仓

2026年开局一个月，恒指曾突破28000点，黄金逼近每盎司5600美元后急回，「数码黄金」的比特币则维持弱势；另一边厢，特朗普先后对委内瑞拉、加拿大及格陵兰步步进逼，联储局将有新人入主。环球政经局势处于机会与风险并存的大变局，若此时你得到100万元会选择怎样投资？《星岛头条》推出全新理财栏目《百万仓》，将专访各界名人，让普罗投资者从名家部署、投资智慧中参考。「打头阵」有著名财经专家、城大特约教授曾渊沧。

「假如今日有100万元，你会买甚么？」对于记者抛下这条问题，曾渊沧表示会选择全买股票。首先，投资者应考虑年龄和风险承受能力，较年轻人士可进取一点多买科技股，若风险承受能力低或年纪较大，「资产配置是应该All In（全数押注）收息股。」曾渊沧今年虽然已74岁，但坦言自己不是很保守的人，所以他会选择进取的科技股及保守收息股各占一半，作攻守兼备的长线投资，「50万元用来收息，50万元补捉机会，买升幅比较大的国家政策股。」

若有百万元作投资，曾渊沧认为，进取的科技股及保守收息股可各占一半。（何家豪 摄）

晶片国产化利好中芯

他建议科技股可选腾讯（700）、阿里巴巴（9988）及中芯国际（981），这3只股票均配合内地发展人工智能、晶片的国策。腾讯及阿里均是内地最大的科技公司，体量庞大，难以被撼动。中芯方面，他则是看重晶片国产化，近日有传中央放行科企买英伟达高端晶片，但黄仁勋上周四（29日）指中国政府并未批准其H200晶片进口。曾渊沧相信，中央不想中国科企依赖美国晶片。

问到同样具国策概念的机械人概念股，曾渊沧直言竞争太大，就如2000年代初科网热，大量科网股涌现，但最后只剩下几间，「机械人现在有几千间（公司），最后不知道哪个跑出」，例如宇树科技的机械人去年亮相春晚，「好像比较出名，但是不一定（跑出）的，因为一种新科技，（其他公司）后来追上的机会是会很大的」，他建议投资者再观望一两年，待赢家跑出才押注也不迟。

曾渊沧表示，若投资本金更多不妨买楼收租，专攻学生租务市场。（何家豪 摄）

减息期两电财息兼收

至于收息股则受惠减息，他指出美国联储局主席鲍威尔将任满，「联储局一换人肯定要大幅度减息，我乐观一点，觉得（今年减息）肯定不止两次，美国金融界就低估了特朗普的决心，肯定会有很大幅度的减息。」选股方面，他认为简简单单选中电（002）及电能（006）就可，不选港灯（2638）是因为港灯赚的钱全部会派出去，未来增长及不上中电和电能。同时在减息大环境下，「收息股其实不只是收息，有机会股价会升。」

总结整个100万股票仓，若以50万元买3只科技股，即每只约15至18万元左右，以上周五收市价计，可买约10手阿里（约17万元）、3手腾讯（约18万元）及5手中芯（约15万元）；而2只收息股各25万元，可买6手中电（约22万元）及8手电能（约24万元），持货合值约96.6万元。

住宅租金料继续上升

曾渊沧说，假若给他500万元或1000万元投资，他会毫不犹豫拿60%资金买楼收租，约下40%才买股票。因近年不少内地专才及学生来港，住宅物业增长速度比不上人口增速，相信住宅租金可继续上升，可专攻学生租务市场，「政府也拿三幅地建学生宿舍」。

他留意到城大附近的又一居，现在有不少分租单位，受城大学生欢迎。该屋苑三房单位若租给家庭客，每月收租约3万元，但分间成学生宿舍的话，整单位可住6名学生，租金收入合共可逾4万元。翻查又一居现时三房单位约售1100万元，未扣杂费，若租金收入4万元，租金回报有近4.4厘。

记者 叶卓伟

