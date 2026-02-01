枇杷膏代理预告收购 涉港知名药企 随时获第二春｜李声扬

之前讲楼市讲了几星期，今次和读者讨论一下香港零售品牌的出路。早前金活医药（1110）出了份公告，不少人未必有留意，但内容颇堪玩味。公告内容是：公司已签下谅解备忘录，建议斥资约6,600万收购一家香港知名药企及其配套资产（包埋房地产）。

中资购香港公司有大量例子

内地公司收购香港公司有大量例子。早年不少内地银行进军香港，就直接买下整间银行，拿到分行网络、牌照、户及品牌，例如招商银行收购了永隆银行（现为招商永隆），越秀集团也收购了创兴银行（保持原名）。同样地，早几年顺丰收购了嘉里物流（636），商业逻辑也很易理解。近期一点的，大家都记得京东（9618）收购了佳宝食品超市，还有最近中免（1880）向LVMH收购了免税店DFS的港澳业务。

不过消费品牌，又是另一回事。内地企业出海，早已收购不少外国品牌，包括连锁餐厅Pizza Express、体育用品FILA的中国业务（现为安踏旗下），最新则是PUMA（安踏收购30%股权）。香港品牌方面，早年有华润收购Pacific Coffee，近年则是李宁系的非凡中国收购了堡狮龙（Bossini）。

卖盘大股东多处「进退两难」

内地公司收购这些消费品牌，一方面可以将他们带回内地。同时间，也因为内地公司规模大，资本雄厚，可以将这些公司扩展至其他海外市场。事实上，卖盘的香港品牌，很少是经营不善（经营不善怎会还有人买？）。

更多的情况是可能品牌以至业务经过几十年经营，已经变得非常稳定，香港市场规模似乎已经做到够大，公司亦已走进内地或进军海外，大股东处于「进退两难」的鸡肋处境。加上，不少本地品牌、尤其是「老牌」，都是家族企业，第二或第三代后人有其他想法，未必想接手。若品牌就此消失，实在可惜，获得内地企业收购，反而可能迎来第二春。

金活医药代理多项知名品牌

在此方面，金活医药很有经验。公司在医药健康领域深耕30年，业务覆盖内地34个省市，当然也有线上和线下零售。不过，消费者往往熟悉公司旗下的品牌，多过公司本身。金活旗下经销代理「京都念慈庵蜜炼川贝枇杷膏」，无人不识。早前连英国的《经济学人》（The Economist）都有报道，打从One Direction前成员Zayn Malik接受专访时分享，念慈庵枇杷膏对声带极好，演出必备，然后念慈庵枇杷膏在外国就很受欢迎。

同时间，喇叭牌正露丸，以及金活依马打正红花油等品牌，都是金活经销代理。对于一贯都有能耐食知名药品牌、食正呢条「水」的金活医药而言，要将今次打算收购的知名药企再次激活起来，似乎不难。

留意金活今次并未公开收购目标公司名称，相信是志在于收购一切成定局前，不要出现太多变数，免得出现「瘦田无人耕，耕开有人争」的局面，甚至「半路杀出个程咬金」等；到底这可能的「香港知名药企」是谁，作为茶余饭后游戏，大家可以自行猜测。

Patreon作者 李声扬

