中年汉供满楼 无债一身轻 专家提醒善用债务也有著数 「即使已届退休 也不一定要还清按揭」

投资理财
更新时间：06:00 2026-02-01 HKT
发布时间：06:00 2026-02-01 HKT

早前有中年汉在网上分享自己还清银行按揭贷款，引发热议。有人恭喜他供满层楼，也有人直言不应该，有网民指继续供楼，让银行继续保留楼契，胜过放在家中或租用保险箱。理财专家、家庭理财教育学会会长林昶恒则直言，善用债务是理财策略的一环，保留一定债务未必是坏事，因现时供楼实际按息约3厘，若将可以还清按揭的资金，一半投资到高息股票或基金，一半购买年金或储蓄保单，拉匀收息约5厘已有利可图。

善用债务是理财策略一环

应否还清楼宇按揭经常引发讨论，支持者往往不想欠银行钱，或曾经历上世纪80、90年代的高息环境，利息支出高，自然还清楼按著数。林昶恒理解有些人「不喜欢欠人家钱」的心理因素，但直言财务上考虑，「欠债不一定是坏事，很多大型企业拥有过千亿资产仍会发债，善用债务是理财策略的一部分。」

他坦言，保留流动资金也很重要，不把按揭还清、保留多一点流动资金，万一将来有资金周转需要，或者投资机会来临也可以好好把握。尤其是接近退休年龄的人士，万一有资金需要而借钱，可能会较难申请贷款。因此即使已届退休年龄，也不一定要还清按揭，「就算退休之后继续有债务，只要你是有能力去应付，其实问题都不大。」

专家指，保留债务有其好处，例如接近退休年龄的人士。
高息基金搭储蓄保赚5厘

另一方面，若手上有可还清按揭的资金，不妨善用来进行高息投资。以现时供楼实际按息约3厘计，林昶恒指出，若能投资回报率达4厘的产品，已经能够制造正息差。他举例坊间的年金或储蓄人寿保单，以中长期来计有4厘以上机会很大。环球资产派息基金也是好选择，它们包含房托基金、高收益债券等，稳健型的产品也有5至6厘回报，进取型更可达8至10厘。「如有100万元可还清按揭，可考虑将一半投资高息股票或基金，一半购买年金或储蓄保单，整体风险就安全很多」，回报拉匀亦有5厘左右。

年初买扣税年金享优惠

林昶恒补充说，大家亦可动用部分资金买坊间的扣税年金，「虽然息率不特别高，大约3厘多左右，但因为有扣税优惠，我又省了一些税。」各大金融机构的扣税年金产品往往在年初提供额外优惠，吸引市民税务年度完结前购买，他建议大家可看准机会投保。

对于有网民意见指，保留楼按，并每月仅供款1000至2000元，可让楼契继续留给银行保管，因为把楼契存放在家，怕失窃或火警，租用银行保险箱则轮候时间长。林昶恒说他过往也有这样做，即使已没有需要借钱，也在银行造一个低额按揭，将楼契存放在银行。但他近年成功租用银行保险箱，一年费用约2000元，较继续保留低额按揭的利息更便宜。

理财疑难，星岛财经揾专家帮你手！请即Email：[email protected] 并注明「理财专区」，提供你的联络方法及理财问题，将有专人联络你！

