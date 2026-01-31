银价癫升 有散户高追「末日期权」 最后惨输99% 慨叹：点解世界对我咁残酷

黄金及白银遭遇史诗式暴跌，其中现货银一度低见73.6525美元，单日最多大泻36%。由日前创下的每盎司121.65美元历史高位，最新跌至85.19美元，自高位计亦累挫近三成。有散户在社交平台分享其白银ETF的看涨期权暴跌99%，自嘲已成「韭菜」。

现货银今年自71美元拾级而上，接连冲破多个整数关口，在1月28日高见121.65美元历史高位，今年来最多曾升近70%。在银价越升越有期间，不少投资者被吸引入场。

见银价日日升博一博

有散户在社交平台分享自己买入白银ETF（SLV）看涨期权，他说「眼见（银价）日日升唔识回调，仲话年尾去到二百蚊」，于是把心一横博一博，期望可赚取屋租等生活费。

有散户分享自己的白银ETF期权暴跌99.6%。（网上图片）

他分享自己买入「末日期权」、于1月30日到期，行使价101美元，坦言昨日赚到一笔屋租但没有沽出，经过一夜暴挫，由于已跌穿行使价，该期权价格已跌至0.01美元，较其平均成本2.55美元暴跌99.6%，他坦言：「点解世界对我咁残酷，想赚粒糖点知输间厂」。

本金仅够买「末日期权」

有人问为何这么大胆要买「末日期权」，该散户回应指户口只剩数百元，仅够钱买两三日后到期的期权。他也坦言自己在赌博，「冇钱先去赌末日期」，因为若他买「正股」的白银ETF，即使银价暴跌、该ETF大跌28%，仍可继续持有博反弹，不至于输光。虽然这位散户买期权大输99%，但他没有透露买了多少张，损失金额有多大。

前联储局理事沃什获提名下任联储局主席。

今轮贵金属抛售潮，主要触发因素是特朗普宣布提名沃什出任联储局主席。市场普遍认为沃什是鹰派人士，并视为最坚定的「通胀斗士」。Evercore ISI副董事长Krishna Guha指，沃什的提名有助于稳定美元，并降低美元持续走弱的单边风险，从而挑战「货币贬值交易」的逻辑，这也是金银大幅下跌的原因。

分析料投机者「被迫抛售」

Miller Tabak股票策略师Matt Maley相信，大部分投资者可能是「被迫抛售」。因白银最近一直是「即日鲜」交易者和其他短期交易者最热门的资产，白银积累了一些杠杆，「情况正变得疯狂」。

BRI Wealth Management投资主管Toni Meadows则认为，白银是先行反映黄金的走向，「白银下跌并不令人意外」，他指金价升至5,000美元水平的过程「太过轻松」，虽然央行买金推动了长期升势，但近几个月这一趋势已经减弱。

