黄金白银历史性崩盘后 芝商所提高金银交易保证金

在黄金和白银遭遇数十年来最大跌幅后，芝加哥商品交易所集团(CME Group)正提高纽约商品交易所(Comex)黄金和白银期货的保证金要求。

芝商所发声明表示，黄金保证金将从目前非高风险状况下的6%提高至标的合约价值的8%。高风险状况下的保证金将从目前的6.6%提高至8.8%。

根据声明，白银保证金将从目前非高风险状况下的11%提高至15%，而高风险状况下的保证金将从目前的12.1%提高至16.5%。铂金和钯金期货的保证金也将提高。

或淘汰小型参与者

这项变更将在周一收盘时生效，是在「对市场波动性进行正常审查以确保足够的抵押品覆盖」后实施的。这将意味想要交易黄金、白银、铂金和钯金期货的投资者需要提供更多抵押品。虽然交易所在合约大幅上涨、下滑或极度波动时常规性地提高保证金，但最新举措可能会进一步淘汰没有足够现金的小型参与者。

本周较早时候，芝商所在白银、铂金和钯金价格飙升后已提高了这些期货的保证金要求。

