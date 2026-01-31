Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄金白银历史性崩盘后 芝商所提高金银交易保证金

投资理财
更新时间：16:21 2026-01-31 HKT
发布时间：16:21 2026-01-31 HKT

在黄金和白银遭遇数十年来最大跌幅后，芝加哥商品交易所集团(CME Group)正提高纽约商品交易所(Comex)黄金和白银期货的保证金要求。

芝商所发声明表示，黄金保证金将从目前非高风险状况下的6%提高至标的合约价值的8%。高风险状况下的保证金将从目前的6.6%提高至8.8%。

根据声明，白银保证金将从目前非高风险状况下的11%提高至15%，而高风险状况下的保证金将从目前的12.1%提高至16.5%。铂金和钯金期货的保证金也将提高。

或淘汰小型参与者

这项变更将在周一收盘时生效，是在「对市场波动性进行正常审查以确保足够的抵押品覆盖」后实施的。这将意味想要交易黄金、白银、铂金和钯金期货的投资者需要提供更多抵押品。虽然交易所在合约大幅上涨、下滑或极度波动时常规性地提高保证金，但最新举措可能会进一步淘汰没有足够现金的小型参与者。

本周较早时候，芝商所在白银、铂金和钯金价格飙升后已提高了这些期货的保证金要求。

相关文章：黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」

 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
长者平价北上路线爆红！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
电视界「最苦命肥仔」翻身做老板  内地连开3面店新造型脱胎换骨  曾失婚户口得40蚊欲轻生
电视界「最苦命肥仔」翻身做老板  内地连开3面店新造型脱胎换骨  曾失婚户口得40蚊欲轻生
影视圈
7小时前
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
影视圈
2026-01-30 15:29 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
美已婚女老师与17岁男生不伦恋 趁夫打猎邀回家激战 法庭咁判
即时国际
12小时前
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
投资理财
5小时前
02:26
上环日圆劫案｜周一鸣：6人被捕 一名日籍汉充当内应 起回部分赃款
突发
4小时前
昔日「EYT三小花」惊变「老太」？脸色蜡黄外貌难以识别 网民反应两极：怎么混上血了
昔日「EYT三小花」惊变「老太」？脸色蜡黄外貌难以识别 网民反应两极：怎么混上血了
影视圈
6小时前
传闻美军最快周日攻击伊朗，「林肯号」上战机已准备就绪。美联社
伊朗局势 | 传美军已通知中东盟友 特朗普最快周日攻击伊朗 拟斩首领导层
即时国际
8小时前
湿𣲷𣲷尿片弃港铁列车座位酿「惨剧」 女乘客因一事慌不择路一屁股坐上 网民：条裤唔使要｜Juicy叮
湿𣲷𣲷尿片弃港铁列车座位酿「惨剧」 女乘客因一事慌不择路一屁股坐上 网民：条裤唔使要｜Juicy叮
时事热话
5小时前