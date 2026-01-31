黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」

金价暴跌，曾低见每盎司4,683美元，一度下挫12%，是自上世纪80年代初以来最大单日跌幅；自日前5,595美元历史高位计，曾挫16%。白银单日更出现36%的记录性跌幅。分析相信，今轮贵金属全面性抛售潮，主因是特朗普宣布提名沃什(Kevin Warsh)出任联储局主席，一方面因沃什被视为「鹰派」，另一方面是缓解了对联储局独立性的忧虑，令美元转强。有分析亦指，期权市场的「伽马挤压」(Gamma Squeeze)现象正在加剧黄金的跌势。

现货金周五收跌8.9%，收报每盎司4,894.23美元；白银重挫26%，收报每盎司85.20美元。铜价同样大跌，伦敦铜价从周四创下的每吨14,000美元纪录高位回落，下跌3.4%至每吨13,157.50美元。

沃什获提名颠覆金市逻辑

今轮贵金属抛售潮，主要触发因素是特朗普宣布提名沃什出任联储局主席。市场普遍认为沃什是鹰派人士，并视为最坚定的「通胀斗士」。Evercore ISI副董事长Krishna Guha指，沃什的提名有助于稳定美元，并降低美元持续走弱的单边风险，从而挑战「货币贬值交易」的逻辑，这也是金银大幅下跌的原因。

沃什长期被视为「鹰派」人物

道富投资管理公司全球黄金和金属策略主管Aakash Doshi指出，特朗普宣布沃什为下任联储局主席人选对美元是利好，对贵金属是利空。这一因素可能因月底资产重新平衡而进一步加剧。

纾缓对联储局独立性疑虑

东方汇理资产管理首席投资总监Vincent Mortier则表示，沃什具有相当传统的履历，或可纾缓市场对联储局独立性的疑虑，对美元带来正面作用。

贵金属公司Heraeus交易主管Dominik Sperzel表示，金市波动性非常极端，周五5,000美元和100美元的心理阻力水平已多次被跌穿，「我们需要为过山车行情的继续做好准备。」

日前美国总统特朗普表示愿意让美元贬值，促使不少投资者大举投资贵金属，但沃什获提名后，鹰派的政策预期令美元走强，彭博美元现货指数周五上涨0.9%。美元强，以美元计价的贵金属对于用其他国家货币的投资者来说更加昂贵，因而打压贵金属需求。

金价回调触发获利盘涌现

事实上，承接去年强势屡创，金价今年1月曾上涨20%以上，逼近5600美元，不少分析均指金市本应要回调。华侨银行策略师Christopher Wong表示，沃什获提名就像市场等待的借口之一，借此消化那些抛物线式的走势。

渣打全球贸易研究主管Suki Cooper亦表示，贵金属市场本应需要回调，联储局主席的提名以至宏观资金流向都是诱发因素，无论是美元走势和实质息率，都令投资者决定先行获利。

期权「伽马挤压」加剧跌势

另一方面，道富的Doshi指出，期权市场的「伽马挤压」(Gamma Squeeze)现象或加剧金价跌势。所谓「伽马挤压」是一种技术性市场现象，当期权交易商需要在价格变动时调整其对冲头寸以保持投资组合平衡时发生。

随著金价过去几周快速上升，不少投资者争相买入黄金认购期权，导致期权卖方必须通过购买更多期货来对冲风险，进一步推高价格。不过当金价开始下跌时，相同的机制以相反方向运作，期权交易商必须卖出期货以保持投资组合平衡，结果加速价格下跌，形成下跌螺旋。

在SPDR黄金股票ETF，有大量期权持仓在465美元和455美元水平于周五到期，而在Comex上，3月和4月的大量期权持仓位于5,300美元、5,200美元和5,100美元水平。

有期权投资者押注金价反弹

值得注意的是，尽管金价暴跌，但Cboe Global Markets数据显示投资者实际上增加了看涨头寸，涌入认购期权押注金价反弹。在Comex市场，有近1,500份12月15,000/20,000美元的看涨期权价差交易成交。同时，SPDR黄金股票ETF上出现2027年1月到期、执行价为500美元/335美元的大额看跌期权价差交易，交易量达13,000 x 39,000手，可能反映部分市场参与者正为长期下跌进行布局。Doshi指，虽然技术指标显示金价可能进一步走弱，但这将是「一个买入机会，因为结构性和战术性动态仍然有利于在2026年配置黄金。」

