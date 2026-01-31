海洋蕴藏50亿吨黄金 为现存量逾2万倍 日企研新提炼技术 恐令金价崩盘

在地缘政治升温及全球「去美元化」的浪潮下，黄金作为避险资产被追捧，国际金价近期屡创新高，现货金价近日一度冲上接近每盎司5,600美元历史高位后才急回。香港时间周五下午更急跌至5000美元左右，因前联储局理事沃什（Kevin Warsh）获提名为下任主席，过去他立场偏鹰，以及行事作风稳健，外界相信将利好美元。除了以上利淡金价因素，日前有报道指，日本正研发利用特殊的藻类从海水中提取黄金，有分析指此技术一旦成功商业化，黄金将不再是稀缺资产，势令金价进一步下跌。

原理验证可行 只待商业化

据《Business Insider Japan》报道，日本重工业巨头IHI正研发利用特殊的藻类从海水中提取黄金，若此技术能实现商业化，将释放海洋中高达50亿吨的黄金储备。据IHI主任研究员福岛康之透露，团队已耗时近10年开发「生物吸附法」（Biosorption），利用一种源自日本东北温泉的特殊藻类，可将原本溶于水的黄金转化为固体金粒。福岛坦言，「技术原理已验证可行，如今只待商业化，若未来能从海中取金，金价确实有下行压力。」

福岛团队发现，该温泉藻类能在强碱性的环境生存，其成分可触发化学反应，将海水中以「氯化金」形式存在的黄金还原为金属单质。福岛康之指，「黄金是电离倾向最低的，最容易被还原。」

黄金在电子产业需求庞大，一旦供应大增，全球供应格局将彻底改变。

「石油业随技术进步开采增加」

在实验室的条件下，5克干藻最高可吸附0.5克黄金。但现实中，吸附量可能仅为十万分之一，甚至百万分之一，因此每吨海水仅含千万分之一克黄金。过去海上试验更因藻体遭海生物啃食而失败。福岛表示，要让海水提金具商业价值，金价恐怕需再涨100倍，即突破每盎司百万美元才值得。因此，IHI正转向更可行场景，如应用于温泉水、矿山废水等高浓度水源。

值得留意的是，福岛强调，黄金耐腐蚀、导电佳，电子产业需求庞大，只因价格高昂受限。一旦供应大增，供应格局将彻底改变。

有数据称现时已开采18万吨黄金，地下仅剩5万吨。但福岛指，该说法忽略关键变数，因「可采储量」取决于当前技术与金价。他解释，许多低品位矿因成本过高被弃置，但若金价上涨或技术突破，这些废石便成宝藏，「就像石油业，随著技术进步，可开采资源持续在增加。」

而真正的潜在资源，藏于海洋。科学界普遍估算，全球海水溶解约50亿吨黄金，是人类至今开采总量的逾2万倍。

构想非幻想 重拾诺贝尔得主难题

事实上，此构想并非天马行空。早在100年前，发明合成氨技术的德国诺贝尔化学奖得主Fritz Haber，为了偿还德国在一战后的巨额赔款，曾试图攻克此难题，最终因成本过高而惨败。

福岛康之坦言，他在中学时期读到这段科学史时便深受启发。虽然Haber失败了，但自1970年代起，科学家陆续发现酵母及真菌具有还原金属的能力，为这项实验带来新转机。

