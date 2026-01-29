金价疯狂破顶见5600美元 目标价最癫嗌1万美元 特朗普称庞大舰队前往伊朗

地缘政治持续紧张，加上美汇走弱，贵金属价格近日屡破顶。现货金今早曾突破每盎司5500美元，最高见5,598.88美元，其后回落，暂报5,487美元；现货白银亦升势凌厉，今早曾见119.44美元，暂报117.78美元。有分析预期国际局势对贵金属市场影响加剧，价格仍未见顶，银价有机会上探每盎司170美元，金价则有望触每盎司6,000美元。SBG Securities更指出，若美国联储局货币政策更宽松，金价年底甚至有望飙至每盎司1万美元。

伊朗回应指武装力量已高度戒备

中东局势持续升温，美国总统特朗普在社交媒体上表示，一支庞大舰队正前往伊朗，并已准备好迅速执行任务，若有必要将展现猛烈攻势，希望伊朗能迅速回到谈判桌，达成一项公平且合理的协议。伊朗外长则回应指，伊朗武装力量已处于高度戒备状态，将对任何针对伊朗领土、领空和领海的侵略作出迅速而果断的回应。

花旗料银价3个月内见150美元

花旗分析师预计，中国强劲买盘势头将持续，认为银价要升至更高，才能促使现有持货者抛售，料现货白银价格将在3个月内创150美元新高。该分析师又指，如金银价比回落到2011年低位32比1，白银价格可能升至170美元。

新手勿跟风白银 或先入手黄金

独立外汇分析师卢楚仁亦对此分析表示认可，料现货银第一季有望升见125美元，第二季睇150美元，但呼吁散户或新手不要跟风入市，因白银波动「疯狂」，建议先从波动相对平稳的黄金入手累积经验。对于金价后市，卢楚仁认为黄金仍处上升区间，今年或可上探6,000美元。

此外，SBG Securities看得最好，认为若联储局今年减2次息，金价年底可见7,000美元；若储局取态更加鸽派至减3次息，金价甚至可叩1万美元大关。

黄金相关股方面，光大证券国际环球市场及外汇策略师汤丽鸿指，若投资者过去一周已布局金银相关股份，建议现阶段先「食胡」，因当前金银升幅已偏离理性，须防范后市波动风险。

