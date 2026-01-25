机器人各有志 投资各行各路？｜久利生

踏入2026年，新股市场仍畅旺，但好像未出现超额认购万倍的神股。港交所（388）行政总裁陈翊庭披露，目前排队公司有超过350间。如无意外，相信港投公司很快可能又会有新公布，就是其作出每1元投资，已带动了超过7元、甚至是8元的市场长期资金跟投。

港投未公开完整持股名单

外界未见港投有公开其完整持股上市公司名单（或因多为中长期投资、私募性质或共同投资，部分尚未上市，故未作特定披露）。至于几个月前首次发表年报，其披露已投资逾150个项目，投资收益达到23亿元。当时已经说，「每1元的投资，带动了超过6元的市场长期资金跟投」。差不多是每季一元的accretive节奏。

港投是香港特区政府全资拥有的投资机构，成立于2022年，肩负耐心资本的使命，以政府全资逾600亿元资金为「杠杆」，聚焦硬科技、生命科技、新能源及绿色科技三大赛道，推动香港创科生态圈发展。截至去年底止，潜在项目投放的初始资金不足20%，同时录得逾20亿元投资回报，回报率有数得计，大家心中有数。港投称跟本身订下的目标完全一致。

当然，港投的核心价值不在於单纯追求短期财务回报，而在于发挥引导与放大效应，即透过自身投资，吸引市场长期资金跟投，形成「乘数效应」。这正是港投被称为「港版淡马锡」的角色所在，外界理解是用公帑作半种子基金，拉动私营资本参与「高风险、长周期」的策略产业。但作为投资参考又何妨 ?

截至2025年第四季数据，于已投资项目中，有2家已在香港上市（具体公司名称官方未公开详细清单），据报部分被投企业有思谋科技、百图生科、银河通用、PPIO派欧云等。另有超过10家企业已于2025年提交或计划提交在香港上市申请，其中有上市前独角兽公司。

英矽及卧安是最明确两家

虽然没法肯定是哪两家公司已完成IPO，部分后续报道甚至提到「已有3家成功在港上市，另有1家预计年底上市」，也有可能包括额外一、两家。而英矽智能（3696）和卧安机器人（6600）是目前为止最明确的两家，亦多有报道。

英矽智能于2025年12月30日在港交所主板上市，被称为「港股AI制药第一股」，集资约22.77亿港元，是2025年港股生物医药板块最大规模IPO之一。据报为港投公司战略投资项目。上市首日表现活跃，并且续见新高。我在自己Facebook也写此AI Pharmacy的概念，在此不赘。

反而同日挂牌的卧安机器人，被称为「AI具身家庭机器人第一股」或「AI家庭机器人第一股」。港投公司据报亦有份作战略投资。上市首天股价一度涨逾10%，近日又再挑战高位。公司产品主要包括增强型执行机器人以及感知与决策系统。增强型执行机器人主要包括灵活型技巧机器人（如门锁机器人、窗帘机器人及手指机器人）、增强型移动机器人（如多功能家用机器人）及运动机器人。

大摩称2026年是关键一年

大摩最新报告表明，2026年将是关键一年，人形机器人整机厂商将全力冲刺商业化，并积极建立生态系统。零部件供应商将率先从这个行业的初期增长中获利。由于行业快速演进及多项催化因素，资本市场将非常活跃。

大摩提出的2026年十大重点包括：

1. 几乎所有应用场景均加快验证，包括工业、商业服务、医疗保健、家居等。

2. 行业开始洗牌及第一波整合，能否出现可商业化的案例，将成为整机厂商生存的关键。

3. 成本快速下降，估计中国人形机器人平均「物料清单」BOM成本将按年减少16%，即使规格持续提升，仍受惠于规模经济及加工优化。

4. 「大脑」开发成为行业及资本市场焦点，由2025年的「身体」主导、2024年的原型机阶段转移。

5. 硬件已准备好进入量产阶段，未来将持续迭代及成本压缩。

6. 「灵巧手」能在受限的工业及服务环境中，可靠执行多步骤专业任务。

7. 随著中国开始商业化，厂商将加快走向全球。

8. 人形机器人整机厂商IPO，将大幅推升市场对该板块的关注度。

9. 催化剂驱动的股价波动仍将持续。

10. 形态务实主义：非人形产品短期内商业化速度更快，即时投资回报及稳定性更佳。

「大脑」概念股值得留意

该行将今年中国人形机器人销售量预测，大幅上调一倍至2.8万台，预期今年企业端的销售将成为主要驱动力，取代去年由政府、研发及娱乐相关销售主导的局面。生产量很可能明显高于实际销售量，因为主要厂商正大量自己生产机器人用于训练及验证。这亦意味零部件市场可能比先前预期更早达到可规模化生产的阶段。

由此路进，可见投行界的长期预测基本维持不变，都重申对人形机器人结构性机会的乐观看法。单看大摩的价值链股票清单，在中国就已经有合共46间公司，不去一一开名了。我相信港投公司不会全部都投，但CEO陈家齐也会特别赞同以上第4点及支持第8点，因为机器人公司新股愈多愈好，而下一只港股概念股银河通用，便是做「大脑」的，招股时可再详细研究一下。

