金价狂飊 饰金每两升至5.5万 80后太太心思思卖嫁妆「非常心动！」 专家吁留意两大因素

踏入2026年，国际金价升势凌厉，近日首次升穿每盎司4900美元大关，吸引不少市民沽出手上金器套现，不过有大行预期金价今年内仍有一成升幅，有市民手持金器心思思想沽，但又怕沽货后金价继续飙升而后悔。亨达集团助理总经理罗明立接受《星岛头条》访问时建议，金价升至现水平，随时回调5%至10%也不奇，建议黄金投资者可沽出部分持货「食糊」，但他提醒实金投资者要因应买入价作决定，若4000美元才买金，计及交易买卖差价未必能大赚。

80后的梁太见近日金价再飙升，正踌躇应否沽出手上的金粒及金饰。她说两年前曾将结婚所得的金饰，到金行融化成一件金粒，另外有长辈瑰赠的金链。她留意到某大连锁金行的每两金粒买入价上周约4.2万元，最新已升至4.5万元，短短一周多赚3000元，不讳言非常心动。

另外，由于她没有银行保险箱，上述金器均存放在家，由于担心发生火警或盗窃，她更决心卖金套现。不过，梁太眼见金价持续上升，也担心会贸贸然卖金会「沽早了」。

金价如「坐火箭」般急升，投资专家也慨叹情况少见，罗明立直言，本月初金价还在4300美元水平，不足一个月升至接近5000美元，「我相信很多金融市场朋友，都未经历过近期这些金价银价这样的表现」，20多日上升近700美元，「以前基本上很难在一个月里有这样的升幅。」

罗明立提醒投资者小心金价回调风险。

金价创新高前不排除大调整

在地缘政治紧张、去美元化的趋势下，他表示，金价仍有向上走的趋势，例如升至5500美元也不奇，但要到达这些新高前，也要提防金价随时有较大幅调整，因此他建议黄金投资者可沽出部分持货「食糊」，「如果你是炒卖的，用杠杆形式；低位买了金的，去到这些位置不妨要部分食糊。」他解释，现时金价已升至4900美元，基数变大了，即使回调5%已差不多200美元，也是不小的数目。

买卖差价高 沽实金考虑买入价

至于持有实金，他说由于交易成本较贵，因此投资者宜考虑自己买入价，若在较便宜的水平，例如3000多美元时买入，现在回报已不错可以考虑沽出部分或一半；若是4000至4300美元才买实金，计及差价成本则未必能赚很多，应否沽货便要再衡量。

回收金饰为例，金行的回收价往往较卖出价低两成。以某连锁金行周五的牌价，999.9饰金卖出价为55550港元，买入价（即金行回收价）为44230元，低了刚好20%。

将金饰拿到金行回收，有可能会被收取「火耗」费用。

卖金饰亦涉「火耗」 最多10%

另外，金行回收金饰亦会收取「火耗」费用，即是熔金时产生的损耗，视乎黄金成色、重量、损耗情况，费用由4%至10%不等。不过，大部分金行均豁免回收自家金饰的「火耗」费用。若想节省「火耗」费用，选购金饰时，可避免选择较多扭花，或接驳位的金饰，因这些细节会增加熔金的工夫，金行可能会收取更多的手续费。若一心看好金价，可考虑买入实金，如金条或金粒，由于熔金时不涉及手工费，金行买入价较回收金饰高。

纵看好金价 亦可沽20%货落袋

罗明立表示，若投资者仍非常看好金价前景，例如预期升至6000美元，也可以沽出少部分，如20%黄金持货。另一方面，他直言，金价升至现水平已不建议投资者追入，可待金价回调至10天、20天及50天，即分别4700美元、4550美元及4400美元作为买入参考。



