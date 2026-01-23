2026年「三大关键词」 波动市稳中求胜｜彭永东

踏入 2026 年，市场情绪显著较一年前乐观。随著通胀回落、降息预期逐步兑现，加上 2025 年全球股市表现亮眼，许多投资者开始相信：「最艰难的时刻已经过去。」然而，根据我多年观察市场的经验，这种集体乐观的氛围，往往正是投资风险重新积聚的阶段。

回顾 2025 年全球投资市场，下半年主要市场延续强劲升势。美国通胀全年大致维持在 3%或以下水平，虽仍略高于中央银行的长期目标，但降息周期已然重启。值得注意的是，股市的涨幅高度集中于科技及人工智能（AI）相关板块，在带来丰厚机会的同时，也为市场埋下了不容忽视的投资盲点。

降息，不等于市场更平稳

不少投资者将降息视为「投资环境转趋安全」的讯号。但实际上，降息政策主要作用在于改善市场流动性与资产估值，而非直接提升企业的实质盈利能力。当市场已提前消化政策转向的利好，资产价格对于负面消息的承受能力反而会下降。

2025 年的走势已提供清晰的提示：在充裕流动性的推动下，股票、债券甚至部分商品同步受惠。然而，一旦估值过高，市场回撤的幅度亦可能被放大。若投资者仅凭借整体乐观气氛进行部署，而忽略了投资组合内部的集中度风险，实际承受的波动性可能远超预期。

AI 投资：从「故事期」迈向「验证期」

人工智能无疑是具备结构性潜力的长线主题。过去一年，「AI 泡沫」的讨论日益激烈，相关行业的资本开支出现显著提升，云端计算及基础设施投入大幅增加，反映企业正积极为未来布局。

然而，笔者认为 2026 年的投资焦点已不再是「AI 是否有前景」，而是转向「哪些企业能将庞大投入转化为稳定现金流与可持续盈利」，而非仅仅依赖概念推高估值。

在筛选 AI 相关投资标的时，我会重点观察以下三个关键条件：

1) 稳健现金流：企业是否具备足够的营运现金流来支持高昂的资本开支，确保企业具备长期竞争的财务韧性

2) 差竞争壁垒：技术或商业模式是否具有真正的独特性和难以复制的优势，企业能否在竞争中脱颖而出并维持高利润

3) 合理估值：估值是否接近行业平均，而非建立在过度乐观的未来预期之上，避免因「故事」破灭而导致的资产价格大幅修正

三大关键词：流动性、估值、耐性

综合目前的宏观环境与市场状况，我认为 2026 年的投资部署，应特别著重以下三个方向：

1 流动性资产配置，重于市场预测：与其耗费精力尝试判断降息速度或市场高低点，不如将重点放在确保投资组合能够分散不同风险来源，包括资产类别、地区及投资风格。强韧的流动性配置是应对突发波动的基础。

2 估值与风险并重： 当市场已累积可观升幅，「好消息」的边际效应往往递减，而「不及预期」的负面代价却可能被放大。投资决策必须将风险调整后的估值纳入考量，而非仅追逐高成长。

3 纪律与耐性： 真正影响长线回报的，往往不是精准的入市时点，而是在市场波动出现时，投资者能否避免因情绪驱动而被迫离场。坚守纪律和保持耐性，是穿越周期的不二法门。

总结而言，今年的投资环境并非悲观，但肯定不会是低波动的一年。降息与 AI 热潮为市场提供了持续的动力，同时也提高了对企业盈利与现金流的严格要求。与其急于追逐单一热门主题，不如先在波动周期里，透过分散配置来承受短期震荡，换取长线增值的空间，以确保投资组合能在不同情境下站稳脚跟。当市场气氛愈趋一致时，真正拉开投资表现差距的，往往不是短期的「眼光」，而是长期的策略与耐性。

IPP Financial Advisers Limited 董事 彭永东（Joseph）

