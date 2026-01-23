BLACKPINK明日起启德开Show 提防3大演唱会骗案 紫外光灯验票非100%安全

韩国人气女子组合BLACKPINK将于明日（24日）至周一（26日）在启德主场馆举行演唱会，在一票难求下，骗徒亦有机可乘。早前一个电视节目指出，有中学生在网上购买BLACKPINK演唱会门票时，被骗徒以付款不成功为由，多次诱骗转帐，最终损失1.25万元。事实上，警方早前公布今年首周已接获超过230宗网购骗案，当中演唱会门票骗案占近三成，而歌迷们除了警惕以上骗案，亦要提防所谓的「认证费用」及「假飞党」。

女学生陷转帐骗局损失1.25万

报道指出，陈小姐就读中学的女儿，打算与同学一同观看BLACKPINK演唱会，在二手交易平台向卖家洽购两张门票，合共7,000元。女学生全数转帐后，卖家指支付平台上显示「已付款」而非「付款成功」，声称她未完成付款，或款项被卡在系统中。卖家随后以「解决系统问题」为由，要求该女学生额外支付数千元不等，由于受害人心急取得门票，加上对支付系统运作不熟悉，在对方的不断催促诱骗下多次转帐，最终合共转帐了1.25万元，才警觉受骗。

母亲陈小姐事后联络支付平台客服查询，得知系统上显示「已付款」的状态，实际上代表款项已经成功到达卖家的帐户中。而该名卖家在收款后已随即注销帐户，并且无法联络。

提防骗徒要求「缴交认证费用」

事实上，甫踏入2026年不久已发生多宗演唱会骗案，警方早前公布今年首周接获超过230宗网购骗案，损失逾570万港元，当中演唱会门票骗案占近三成，涉款超过140万港元。

其中，一名张学友男歌迷在网上二手平台买门票时受骗，他付款后对方以「核实银行帐户」为由，要求缴交认证费用并承诺全数退回，该男士不虞有诈转帐，骗徒其后便失去联络，当然亦没有提供任何门票，最终损失超过30万港元。

「假飞」具防伪特征 仿真度高

另一类型演唱会骗案则是「假飞党」，这些骗徒在社交媒体上发帖出售具防伪特征的假门票。去年9月警方侦破一宗假门票案件时，直言「检获的假票仿真度非常高」，向买家交收门票时，甚至会以紫外光灯即场验票，当买家见到假票上同样具备防伪特征，便安心付款，并往往到入场时经票务人员检查，才发现是假票，但此时骗徒已失去联络。

警方过去已多次提醒，市民应提高警觉，避免堕入骗徒圈套，包括通过官方渠道购买门票、避免用不明来源的网站或平台。同时，在二手平台进行网上交易时，应查证卖家背景，有怀疑便立即终止交易。另外亦可使用「防骗视伏APP」查证相关帐号、电话号码或银行帐号等，以评估诈骗风险。

