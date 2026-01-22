前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」

美国去年12月失业率4.4%低于预期，但据美国传媒报道，劳动力市场依然严峻，尤其是「中年失业」人士。现年48岁的曼德尔（Jay Mandel）是一为市场推广专家，曾在万事达卡担任全球社交媒体副总裁、IBM等大机构任职，惟「中年失业」只好变成「斜杠族」，除了担任行销顾问及大学兼任讲师，他最新的身份是在纽约街头来去匆匆的Uber Eats外送员。

据《Business Insider》报道，曼德尔曾在万事达卡工作8年时间，带领该机构的全球社交媒体策略团队，一路晋升做到副总裁，并在IBM工作过。他拥有哥伦比亚大学硕士学位，无论从学历或经历来看，都属于典型的纽约精英阶层。

Jay Mandel）曾任万事达卡全球社交媒体副总裁、IBM等大机构。（网上图片）

失业变斜杠族 冀储钱自建公司

然而，他近年陷入「失业大军」，不再获得大机构护荫、转型为行销顾问和大学兼任讲师的「斜杠族」后，收入「断崖式下跌」，令他堕进前所未有的财务困境，坦言「这些收入并不足以支撑生计，因为我正在筹措资金，准备建立自己的公司」。

曼德尔的心理治疗师建议他尝试做外卖员，但并非出于财务需要，「我的治疗师认为，去看看不同阶层的生活会对我有帮助」，但这个建议让他纠结数月，亲友也劝阻：「你不应该沦落到要做这个」，认为以其背景，不该接这种工作。

每周赚数百美元 「跟孩子食餐好」

直到去年10月，他终于克服了自己的尊严包袱，开始在纽约街头穿梭送餐。这个决定成为他度过财务难关的「救生圈」，「我很难判断像我这样的人到底有多少，我们为了维持生计而投入零工经济」，现时他做外卖通常每周可赚数百美元，可用来跟孩子过一个像样的周末，例如外出吃一顿好的。

外卖员额外付出 却得不到认可

谈到由企业高层到外送员的反差，他说：「在企业世界里，额外付出通常会换来认可或晋升，但在外卖这行，却几乎感受不到这种回馈。」有一次他为了客户取蛋糕，店家刚好没有对方要的口味，他花了20分钟在电话上协调，帮忙找替代方案。到他把蛋糕送达时，客户一脸茫然，没有一句谢谢，没有额外小费，「甚么都没有」。后来他意识到，这些外卖平台向客户收取了高昂费用，消费者自然觉得没有义务再给小费。

他表示，「整体来说，跑Uber Eats的经验让我学会谦卑，我不觉得自己比其他外卖员高尚」，他也渐渐从外卖工作找到乐趣，例如发现新的餐厅，去到那些平常根本不会踏足的社区。

美国失业率数字，似乎反映劳动力市场似乎未有迅速恶化，但小市民生活依然不易。

「身边许多朋友处境类似」

美国去年12月失业率为4.4%，11月失业率亦由4.6%的4年高位，向下修订至4.5%，美国劳动力市场似乎未有迅速恶化，但曼德尔相信，官方的失业数据捕捉不他这类人士，「我从未想过自己会在财务上如此挣扎，而且感觉身边许多朋友都处于类似处境。我不认为目前的就业状况是我个人行为造成的。无论是跑Uber Eats还是当兼任讲师，这都是一个庞大系统运作下的结果，而我对此无能为力」。

