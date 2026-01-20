Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

钱大妈蚀钱够胆申上市｜曾智华

投资理财
更新时间：11:08 2026-01-20 HKT
发布时间：11:08 2026-01-20 HKT

住处附近的靠背垄道与落山道交界，有一个三千呎的大舖位，早年由佳宝超市经营，后来结业。此位置极靓，因就在港铁站口，理应可叫高租金，以及大把人想租。

但奇怪的是，约5年前，佳宝拉闸后，竟一直空置，每次我路经，都会觉得可惜（平白浪费黄金位置，百思不得其解为何租唔出？是否因业主叫价过高企硬，搞到一拍两散？）。

「田大妈」花巨款租靓舖

直至半年前，此空舖突出现装修工人大兴土木，我以为必定是有人投下重本，开设茶餐厅类的食肆。点知发展下去，原来是变成另一间低档超市「田大妈」，走国内平民式的市场。

最难明是敞大空间，只摆下几个货架，放上疏疏落落的蔬菜水果及罐头。另外，将其他楼面外判猪肉档、烧腊档、海鲜档及冻肉档。

整间杂会式市场，完全看不出有任何搏杀意志。半年了，仍是给人一种「求求其其」感觉，似足一夜随时消失的模式。

究竟这间「田大妈」，花巨款租靓舖，但又Hea住经营，背后有甚么心态呢？非常难明。

无法「钱大妈」有何竞争力

讲到「大妈」，另有一单更难明，系点解国内中低档次的街坊猪肉蔬菜集团，竟够胆在香港申请上市？

唯一解释，是睇准近两年港交所以至整个特区政府，对上市申请，抱住——「但求就手」的政策。只一味谷数字而不求质素，搞到鸡犬升天，蚀本公司也可来此集资，何其荒谬？

最好笑，不少损友摆明玩我问：「碌sir，若钱大妈上市申请成功，你会否去马扫货呀？」（当我土瓜湾曾大妈？）

小弟买股票，其中一样必然条件，为必须能够直接检视公司的服务质素，例如中电（002）、煤气（003）、港铁（066）、国泰航空（293）、港交所（388）……首先肯定其业务策略、营利前景及公司管治，才会决定应否吸纳。

钱大妈自从2018年进军香港，我已无法看到其经营模式有何竞争力。再看看其交出的业绩，去年竟亏损2.9亿。咁都够胆申请上市？边个傻佬会包销？唔好玩啦！

资深传媒人 曾智华

