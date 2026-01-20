谢清海扬言黄金「只买不卖」 视为毕生积蓄 吁投资组合配置20%

格陵兰问题引发地缘政治局势升温，资金涌入贵金属市场避险，国际金价一度升穿每盎司4,690美元水平，白银亦曾升越94美元。有「股坛金手指」之称的惠理集团创办人谢清海续看好贵金属表现，建议将投资组合中的20%设定为以黄金为主贵金属，其余60%为股票、20%为债券。根据2025瑞银全球家族办公室报告显示，2024年黄金和贵金属平均配置比例仅为2%。此外，独立外汇商品分析师卢楚仁预期，金价本月或挑战5,000美元心理关口。

不买衍生品或结构性产品

71岁的谢清海接受外媒访问时青示，「我是个非常有耐心的投资者，买了贵金属后不进行交易，并将它们视为毕生积蓄的一部分」。他又提到，自己不买衍生品或结构性产品，也从不借钱投资。

累计投资收益逾2.5亿美元

报道又引述知情人士指出，谢清海从2008年开始对贵金属进行小额投资，十年后开始大量买入实物黄金ETF，累计投资收益达2.511亿美元，涨幅高达167%。此外，谢清海还投资了黄金矿业股票、实物金条和金币。

知情人士又指，谢清海管理个人财富的家族办公室规模约14亿美元，其中贵金属约占资产的四分之一。

卢楚仁：金价或挑战5000美元

另一方面，卢楚仁指金价、银价再向上升，受地缘政治局势紧张及美元走弱所带动，特别是欧洲派军驻守格陵兰，特朗普随即宣布加征关税，导致市场避险情绪升温。

他预计，金价本月或挑战5,000美元心理关口，若美国、伊朗爆发激烈冲突、或美国法院裁决特朗普关税政策败诉，金价甚至可能突破5,000美元。银价方面，预期100美元关口很快就会被触及，而由于白银现价已经升至93美元，或升至110美元才见顶。

被问及现时买实体金条和银条的投资部署，卢楚仁表示，若是投机炒卖，目前黄金和白银追涨仍有空间，但建议作实物部署的投资者或可等待回调后再买入。

