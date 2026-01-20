由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」

在这个高呼Work-life Balance的年代，金融科技独角兽Airwallex共同创办人兼行政总裁Jack Zhang却将每周工作100小时视为常态，即平均每日工作逾14小时，并指已经持续20多年。他又透露，自己15岁那年从中国青岛只身前往澳洲墨尔本求学，曾任职洗碗、调酒师、加油站，以至在工厂包装柠檬，明言「努力工作从来不是选项，而是为了生存」。

15岁从青岛远赴墨尔本求学

目前Airwallex估值高达80亿美元（约624亿港元），但Jack Zhang依然维持高强度的拼搏节奏。他在接受CNBC访问时表示，当年只身从青岛远赴墨尔本，除了语言不通及寄人篱下，更遭逢家中财困，父母无法提供支援，只有两个选择：「要么返回中国，要么留在澳洲，自己想办法支付学费和生活开支」。

大学生活由4份兼职组成

为了完成墨尔本大学电脑科学（Computer Science）学位，Jack Zhang的大学生活是由4份兼职拼凑而成，白天在餐厅洗碗、晚上在酒吧调酒、深夜在油站上通宵，暑假则躲进工厂包装柠檬，有些星期的上班时间甚至高达80至100小时。他直言「在那种处境下，不是活下来，就是被淘汰，根本不会去想甚么过劳」。

女儿出生成转折点 萌生创业计划

2007年毕业后，Jack Zhang进入传统金融与保险业，并展现惊人的商业嗅觉。他经营的副业，从一家运输公司出口澳洲橄榄油和红酒到亚洲部分地区，甚至涉足地产开发事业，累积了数百万美元。

然而，物质富足并未填补其内心空虚，直到他30岁那一年，女儿出生了，「我看着她，突然意识到自己还没做过一件能让孩子感到骄傲的事。」这也成为他人生的转捩点，毅然辞去银行高薪厚职，结束零散的副业，决心寻找一个具备「使命感」的创业计划。他补充，「我意识到，虽然我一直想要钱，但钱本身并不会带来最高层次的快乐。」

创立Airwallex源于一个商业痛点

至于Airwallex的诞生，是源于一个微小的商业痛点。当时他与大学好友、现任共同创办人Max Li经营一间咖啡店，在频繁的跨境采购中，饱受传统SWIFT银行系统高昂手续费，以及低效率的折磨，从而萌生出打造新一代跨境支付平台的念头，希望彻底改变全球资金流动方式。

在2015年底，他们集结多位大学伙伴，包括初期投入100万美元关键资金的Lucy Liu正式创立Airwallex。经过近十年的高强度运作，Airwallex截至去年底年化经常性收入（ARR）已达80亿美元，业务版图横跨全球。

如今已年过40岁的Jack Zhang，依然保持每周80小时以上的工作节奏。他表示，自己对未来仍感到兴奋，其目标是在2030年前将Airwallex打造成收入突破100亿美元的全球金融科技巨头。