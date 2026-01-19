中央担心「内卷」多于垄断｜曾渊沧

中国国家市场监督管理总局日前突然出手，针对内地大型线上旅游服务平台携程（9961）以涉嫌垄断的行为立案调查。结果，携程股价于1月15日最低跌至446元，与1月13日的高价613元比较，跌幅达27%，过了一天，即1月16日，总算有一点点的反弹，以466.2元收市。

腾讯、阿里及美团曾跌八成

数年前，腾讯（700）、阿里巴巴（9988）、美团（3690）及其他知名的科技线上平台也曾经面对相类似的调查，结果腾讯股价从730元跌至170元，阿里巴巴从304元跌至55元，美团从460元跌至61元，跌幅介于77%至87%，都很可怕。因此，这次携程面对调查，真不知道27%的跌幅是否足够？幸好，当年经过调查，整改之后，目前腾讯股价已经从低位回升2.6倍，与历史高点只相差15%，阿里巴巴也从低位回升2倍，与历史高点相差45%，美团则只从低位回升64%，距离历史高位还差78%。

美团反弹弱 因受累「内卷」

这三只股当年差不多同时面对调查，跌幅介于77%至87%，可以说相差不大，但反弹回升的力度则差得很远。美团算是最差的，难怪腾讯会把手上持有的部分美团当成股息派给股东。现在，美团已经完全不再被调查垄断行为，但面对的是强有力的新竞争者，即阿里巴巴与京东（9618），竞争所带来的压力也是很大，这是「内卷」。

中央反垄断相对较易处理

对中央而言，反垄断似乎比较容易处理，可以禁止这些企业停止某些行为，可以罚款。但是，「反内卷」则复杂的多，电动车业的「内卷」已经持续多时，中央一而再的说不要再搞「内卷」，但是成效有限。企业产能过剩，不减价卖不出去，中央能禁止减价吗，不减价产品卖不出去的结果可能是企业倒闭，谁来负责？

腾讯、阿里巴巴、美团这三只股当年一起面对垄断调查，其中复苏力度最强的是腾讯，最主要的原因是马化腾个人的性格，他面对调查后以第一时间表示会绝对配合中央政策。阿里巴巴的马云要用一段时间自我冷静才复出，但是马云也的确是个人才，今天的阿里巴巴再度搞得有声有色。美团比较倒楣，竟然从当年面对垄断调查变成今天面对「内卷」式竞争。

携程现价值得小注投机

据说，目前携程之所以被调查，起因是全国酒店业「内卷」严重，而大部分酒店都依赖携程线上订房服务，导致携程有能力在后台强制修改酒店的房间定价，想接受携程订房服务的酒店都会「被逼」签下允许携程改变酒店房间订价的协议。如果传闻属实，相信问题不大，只要携程愿意取消与酒店订立的这些可以任意改变酒店房价的协议，问题就应该解决了。今日的中央政府，应该担心「内卷」多于担心垄断，如果我们从这个角度来看，携程现价是值得小注投机，赌一赌携程面对的问题不大。

曾渊沧

相关文章：近7厘高息股具值博率｜唐牛

资源股搭顺风车 另吼一只高息股｜曾渊沧