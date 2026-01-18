Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普谋格陵兰 巨富纷插旗 幕后推手被指一集团继承人 著名右翼盼建「自由城市」｜蓝血工厂

投资理财
更新时间：11:44 2026-01-18 HKT
发布时间：11:44 2026-01-18 HKT

当全世界的左胶还在为特朗普的回朝痛哭流涕、担心美国民主已死之时，华尔街与矽谷的顶级大亨们——也就是平日把「气候变暖」、「社会正义」挂在嘴边的那班「觉醒」富豪——早已悄悄穿上了羽绒服，登上了飞往格陵兰（Greenland）的私人飞机。

包括贝索斯、盖茨及Altman等

2009年当时他第一次提出要「买下格陵兰」，哥本哈根的政客与欧盟的精英们，个个嗤之以鼻，嘲笑这位地产商人把国际地缘政治当成了曼哈顿的物业拍卖。丹麦首相那是何等的高傲，直斥此意念「荒谬」。

但六年后的今天，当年在台下跟着嘲笑侵侵的超级富豪们，身体却很诚实。亚马逊的光头贝索斯（Jeff Bezos）、微软的比尔盖茨（Bill Gates）、彭博社的老板彭博（Michael Bloomberg），甚至那个搞出ChatGPT、一度被视为人类未来希望的Sam Altman，原来早就跟随侵侵的指挥棒，在这片冰天雪地上插了旗。

他们投资了一家叫Kobold Metals的公司，用人工智能（AI）在格陵兰的冻土下寻找稀土和电池金属。理由当然冠冕堂皇：为了「绿色能源」，为了拯救地球。

幕后推手是Estée Lauder继承人

幕后推手，原来是雅诗兰黛（Estée Lauder）家族继承人Ronald Lauder。这位曾与侵侵在沃顿商学院同窗的老友，早就看穿了北极圈价值。正是他在2018年向侵侵进言：买下格陵兰，不仅是地产交易，更是战略。Lauder先生不只动口，还动手投资了当地的淡水公司。化妆品大亨明白，未来的世界，水资源和稀有金属，比唇膏和粉底更值钱。

Peter Thiel想建「自由城市」

更有趣的是那个PayPal创办人、矽谷著名的「右翼异类」Peter Thiel。他更有创意，不想挖矿，想在格陵兰建一座「自由城市」（Freedom City）：没有烦人的工会，没有欧盟繁琐的法规，但就有无限的资源和可能会因气候变暖而显露出来的良港。  

盖茨和贝索斯这些平日被视为反侵阵营的「进步派」领袖，在利益面前，与他们眼中的「独裁者」展现了惊人默契。气候变暖导致冰层融化，对环保人士是灾难，对这些大亨来说，却是降低开采成本的天赐良机。

蓝血工厂

相关文章：一月效应全城唱｜蓝血工厂

